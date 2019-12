Sinh tử tập 20: Chủ tịch tỉnh dằn mặt giám đốc Sở nếu sơ sểnh khỏi cứu

Quảng cáo

Bà Hiền ngày càng lộ ra sự điêu ngoa

Dân chặn xe Chủ tịch tỉnh gửi đơn kiện

Lợi ích nhóm ngày càng lộ rõ

Vũ đang lo ngại nuốt không trôi một dự án đã bán xong

Chủ một doanh nghiệp đã nhờ Mai Hồng Vũ (Việt Anh) hỏi về giấy phép dự án. Vũ báo thêm tin vui, nói thông tin bí mật rằng miếng đất doanh nghiệp này nằm rất gần dự án đô thị Nam sông Giang. Tỉnh chuẩn bị công bố chỉ giới quy hoạch, Hồng Vũ hé thông tin đúng lúc để có thêm mối làm ăn.Bà Hiền (Phó Bí thư thường trực) tâm sự với một quan bà, đổ điêu cho Bí thứ nhân (NSND Trọng Trinh) không làm đúng quy trình. Quan bà này mách cho bà Hiền cách nên làm lành với Bí thư Nhân, vì người mặt không biến sắc như ông Nhân không đơn giản. Bà cảnh báo bà Hiền không được để ông Nghĩa có cơ hội kéo ông Nhân về phía mình.Mai Hồng Vũ gặp Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) giải thích vụ sập mỏ đá là tai nạn. Ông Nghĩa cảnh báo Vũ rằng cũng may vụ án khép lại nếu không đi cả dây. Ông Nghĩa hỏi Vũ làm nghĩa vụ với tỉnh vụ nhà máy đường, bởi miếng đất này trở thành đất vàng sau khi dự án nam sông Giang.Sau khi nói chuyện với chủ tịch tỉnh, Vũ sai người tới tặng quà tân Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chủ tịch tỉnh nhắc nhở ông Thiệp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cẩn thận dự án Nam sông Giang, không được phép xảy ra sơ xảy gì nếu không thì không cứu được.Ông Trần Nghĩa trên đường tới dự lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thông mới ở Giang Kim. Tuy nhiên một số đông người dân xã chặn xe Chủ tịch Nghĩa lại. Ông buộc phải bước xuống xe. Một người cao tuổi đại diện nói với ông Nghĩa rằng dân Giang Kim muốn tiếp kiến Chủ tịch, có đơn gửi Chủ tịch.Cả nhóm người ai cũng nhao nhao đưa tờ đơn ra cho ông, ông Nghĩa nhận hết đơn. Ông trấn an: “Thưa bà con, tôi biết bà con còn nhiều bức xúc với chính quyền xã, nhưng hôm nay là ngày vui, ngày trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giang Kim khi chúng ta đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cho nên xin bà con ta cứ vui đi đã. Còn tôi xin xem xét kỹ lưỡng và trả lời những ngày gần nhất có thể”.Lên xe, ông Nghĩa thắc mắc chắc chắn có việc dân mới chặn xe của tỉnh, ông yêu cầu văn phòng kiểm tra lại sự việc. Trong khi đó dân bàn tán xôn xao đằng sau lưng Chủ tịch tỉnh, trông chờ xem ông có giải quyết đơn kiện liên quan quy hoạch nam sông Giang hay không.Ông Nghĩa đòi Vũ và cấp dưới đưa xuống thực địa. Mai Hồng Vũ trò chuyện với ông Thiệp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: “Từ ngày tôi lấy đất Thiên Thanh đã ầm ĩ, ì xèo rồi”. Ông Thiệp bảo Vũ: “Mua đứt bán đoạn. Dân người ta chả rực lên về quy hoạch Nam sông Giang”. Vũ nói thêm rằng mấy năm trước dân còn kiện mình vụ nhà máy đường, chung quy chỉ vì công bố quy hoạch giá đất nên mấy chục lần.“Dân thì tham tiền, thiếu hiểu biết pháp luật nên mới bầu đàn thê tử kéo nhau đi kiện. Kiện vậy chứ kiện nữa không sao, nhưng vấn đề chính là cậu phải kiểm tra xem có sơ sểnh gì mình còn kịp điều chỉnh”. Ông Nghĩa thắc mắc và đòi đi xem dự án đất Thiên Thanh-do Mai Hồng Vũ bán hết từ trước.Trong bữa tối, Trần Bạt (Chí Nhân) lại chuẩn bị đến quán Quỳnh của Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga). Ông Nghĩa chỉ mặt con trai bảo hết sức thận trọng lời ăn tiếng nói, đời sống riêng tư. Ông cũng cảnh báo về dự án ở khu Giang Kim, bởi ông nhìn thấy rắc rối và khó khăn sau khi công bố dự án.Bạt tới quán gặp Vũ. Vũ nhắc lại vụ bị truy vấn dự án Thiên Thanh. Dù Vũ bán hết rồi, nhưng hắn vẫn đang lo rằng nuốt miếng to chưa chắc an toàn. Bạt tỉa đểu rằng giỏi quan hệ, lo khắp nơi nhưng còn chỗ chưa chu đáo. Vũ cười khẩy vì Bạt nhắc tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bạt nhắc Vũ về ông Toàn người biết điều chơi được và chơi đẹp.Mai Hồng Vũ tới gặp ông Toàn để đưa quà. Ông Toàn ban đầu từ chối, nhưng Vũ nói khéo rằng chỉ có chai rượu. Ông Toàn rào đón: “Tôi làm gì cũng phải hỏi ý kiến của cấp trên. Chủ trương có đồng ý tôi mới dám thực hiện”. Vũ cười nói rõ: “Quy trình ấy Vũ nắm rất rõ và thực hiện theo đúng quy trình đó anh ạ. Thế nhưng mà nói gì thì nói, cái quy trình đó cũng bắt đầu từ anh, Sở có tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thì lãnh đạo mới biết chứ”.Vũ cũng nhân cơ hội đặt vấn đề linh hoạt với công ty Mai Hồng Vũ. Vũ “chém” một hồi về phong thủy, rồi lôi ra một phong bì tiền bảo ông Toàn cho nhân viên đi mua đá phong thủy. Vũ rời khỏi phòng và gọi điện cho Bạt nói đừng bao giờ dọa, chỉ cần cầm phong bì tiền dày đập vào mặt là xong.

Bảo Hân