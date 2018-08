Tài tử võ thuật Mỹ trở thành đặc phái viên cho chính phủ Nga

Steven Seagal sinh năm 1952 và là diễn viên, võ sĩ người Mỹ thành danh từ những năm 1980. Siêu sao võ thuật là bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông bà của Seagal sinh ở Vladivostock và ngôi sao hành động này có chung niềm đam mê võ thuật với ông Putin.

Trong sự nghiệp, ông đã đóng hơn 60 bộ phim và nổi tiếng nhất là hai bom tấn hành động Above the Law (2006) và Under Siege (1992).