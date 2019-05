Thảm đỏ Cannes ngày 4: Loạt mỹ nhân hở bạo không sốc bằng nam DJ mặc váy

Hôm thứ Sáu (17/5, giờ địa phương), Liên hoan phim Cannes 2019 ngày thứ tư diễn ra với màn ra mắt của ba tác phẩm "Too Old To Die Young", "Pain And Glory" và "Little Joe". Và thảm đỏ của sự kiện tiếp tục là nơi để nhiều ngôi sao tỏa sáng với những bộ cánh kỳ công nhất. Tuy nhiên, không ít trường hợp thực sự gây sốc.

Bella Hadid tiếp tục xuất hiện vào ngày thứ tư của LHP Cannes. Không phụ sự kỳ vọng, siêu mẫu Victoria's Scecret trở thành tâm điểm với bộ váy đỏ hở bạo, khoe triệt để những đường cong bỏng mắt. Toàn bộ tấm lưng nuột nà của chân dài 9x phô bay hoàn toàn trước ống kính truyền thông. Nếu Bella khoe lưng, đồng nghiệp người Ba Lan Anja Rubik lại chọn hở phần trước. Người mẫu 35 tuổi "thả rông" vòng một lên thảm đỏ Cannes. Amber Heard vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ trong set đồ này. Ở bữa tiệc tối sau đó, cô học theo Anja Rubik diện vest không nội y, nhưng kín đáo hơn bằng cách cài khuy áo. "Phạm Băng Băng Thái Lan" Chompoo Araya diện váy xuyên thấu táo bạo.

"Thiên thần" Victoria's Secret với thiết kế lạ mắt. Diễn viên Ý Marica Pellegrinelli khoe ngực căng, dáng nuột. Blogger thời trang đến từ Đức Leonie Hanne cũng đến cannes với bộ cánh táo bạo, Củng Lợi trang nhã sánh đôi cùng ông xã Jean-Michel Jarre 71 tuổi. Cặp đôi được xác nhận đã bí mật kết hôn sau 2 năm bên nhau Nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng lộng lẫy như một nàng công chúa. "Song Hye Kyo bản Trung" Tân Chỉ Lôi gây ấn tượng. Người mẫu Đức Stefanie Giesinger. Diễn viên/người mẫu Thái Lan Peechaya Wattanamontree sánh đôi cùng tài tử Eric Miao. Diễn viên 35 tuổi người Anh Emily Beecham đến dự công chiếu phim Little Joe. Mỹ nhân Tây Ban Nha Penelope Cruz kín đáo, thanh lịch. Ca sĩ Mỹ Madison Beer lộng lẫy như nàng thiên nga đen. Minh tinh Ấn Độ Deepika Padukone với bộ cánh đồ sộ. Người mẫu gốc Nigeria Liya Kebede. Nữ diễn viên Tây Ban Nha Rossy de Palma lòe loẹt, nhức mắt. Tuy nhiên, tất cả những mỹ nhân trên đều không gây sốc bằng DJ Kiddy Smile, khi anh chơi trội diện váy hoa "bánh bèo" lên thảm đỏ.

