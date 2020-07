Thu Quỳnh bất ngờ trở lại với mái tóc thời 'My sói' gây 'bão' mạng xã hội

Vừa qua, diễn viên Thu Quỳnh tung ảnh trở lại với diện mạo "My sói" khiến khán giả đồng loạt phấn khích. Sau 1 ngày đăng tải, mái tóc "My sói" cán mốc hơn 3.000 lượt yêu thích với nhiều bình luận khen ngợi, tò mò từ khán giả. Trước loạt câu hỏi về sự tái xuất của bộ tóc đình đám, Thu Quỳnh bật cười trả lời "Tóc do chị vuốt cao lên thôi".