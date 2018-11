Thu Quỳnh: Chưa sẵn sàng mở lòng cho người đàn ông mới

Chia sẻ trong chương trình “Ghế không tựa” Thu Quỳnh kể: “Mọi người hay nghĩ một mình nuôi con chắc vất vả lắm, chắc là khó khăn lắm vì vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ. Tuy nhiên tôi không làm nhiệm vụ của người bố, tôi chỉ làm nhiệm vụ của người mẹ. Be có bố, việc của bố thì để bố Be làm”.

Sau hôn nhân đổ vỡ với Chí Nhân, Thu Quỳnh không ngừng vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp. Cô trở lại màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn ấn tượng của Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt và đặc biệt Quỳnh búp bê. Ở sân khấu Thu Quỳnh tiếp tục với niềm đam mê qua các vở diễn như Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Cậu Vanya-chuẩn bị ra mắt.

Trước sự quan tâm của khán giả về việc tái hôn, Thu Quỳnh nói: “Thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện mở cửa cho người đàn ông mới làm bạn với hai mẹ con. Tôi vẫn chờ duyên đến. Tôi thấy cuộc sống bây giờ rất vui vẻ, hạnh phúc”. Bộ ảnh cô trong trang phục áo cưới thướt tha chính là concept “công chùa-hoàng tử” chụp cùng cậu con trai. Năm nào Thu Quỳnh cũng lưu lại hình ảnh hai mẹ con trong những bộ ảnh như thế.



Tuy nhiên lịch làm việc nhiều đôi khi cũng khiến My sói của Quỳnh búp bê thấy stress. “Mấy hôm trước tôi lăn đùng ra ngất phải vào viện. Trước khi vào viện tôi chỉ cảm giác quá mệt, cũng nghĩ không hiểu thời gian vừa qua có phải mình gồng quá nhiều không. Trước giờ Thu Quỳnh vẫn sống vui vẻ hạnh phúc vì mọi người ở bên cạnh”, Quỳnh nói.

Thu Quỳnh bảo điều may mắn với cô luôn có gia đình bên cạnh. Mẹ Thu Quỳnh không những chăm lo cho bé Be tốt nhất, luôn cố gắng sắp xếp để hai mẹ con gần nhau. Những ngày quay phim ở Hà Nội hoặc ở gần, bà ngoại luôn dẫn Be tới trường quay để hai mẹ con thêm thời gian gần nhau.

Hỏi Be có xem phim Quỳnh búp bê không, Thu Quỳnh nói có xem và kể ban đầu em bé ba tuổi này nhất định bảo mẹ không phải My sói. “Mẹ tên là Quỳnh, nên mẹ phải là Quỳnh búp bê”.

Hiệu ứng Quỳnh búp bê chưa hết nóng, My sói để lại ấn tượng sâu sắc, đến mức có lúc diễn viên nhận được lời nhắn bất nhã, thậm chí đe dọa tới tính mạng. Tuy nhiên Thu Quỳnh nói đó chỉ là qua mạng xã hội, ra ngoài đường mọi người biết tới Thu Quỳnh nhiều hơn. “Khán giả bây giờ rất thông thái, rất rạch ròi giữa phim và đời thực. Tôi vui vì ngoài đời mọi người nhận ra Thu Quỳnh trong vai My sói, mong được khán giả đón nhận những vai diễn mới của tôi trong tương lai”, Quỳnh nói.

