Tiêu chí nào để “lên sóng” chương trình First Move của CNN?

“Linh hồn” trong các talk show là những câu chuyện đầy cảm hứng

First Move bắt đầu lên sóng vào năm 2018 và nhanh chóng trở thành chương trình tài chính – kinh tế hàng đầu thế giới được giới đầu tư đón xem. Chương trình được phát vào 9 giờ sáng hàng ngày (theo giờ Mỹ), lên sóng trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Mỹ. MC chương trình – nữ nhà báo Julia Chatterley, từng làm việc tại các hãng tin Bloomberg, CNBC cho rằng, việc chọn Sở Giao dịch Chứng khoản New York làm “trường quay” tượng trưng cho dòng chảy kinh tế thế giới, sôi động và giàu tính biểu tượng của các doanh nghiệp toàn cầu.

Ngoài việc cung cấp những thông tin mới nhất về những biến động trong thị trường tài chính thế giới, chương trình còn cung cấp góc nhìn về các doanh nghiệp có bước chuyển mình đột phá, có nhiều hoạt động tiên phong và triển vọng tăng trưởng ấn tượng. “First Move” sẽ mời các doanh nghiệp tham gia talk show vào thời điểm các doanh nghiệp này có bước tăng trưởng đột phá, kết quả kinh doanh ấn tượng hoặc đưa ra giải pháp mới cho các vấn đề chung.

Nhà báo kỳ cựu Chatterley từng trò chuyện với nhiều lãnh đạo nổi tiếng đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như CEO của Microsoft – ông Satya Nadella, Chủ tịch hãng Emirates Airlines - ông Tim Clark, Chủ tịch hãng Cisco - ông Chuck Robins, CEO cổng thanh toán điện tử Checkout.com – ông Guillaume Pousaz...

Đơn cử như CEO của Checkcom.com, ông Pousaz xuất hiện trong chương trình vào cuối tháng 6/2020, kể về quá trình từ 1 doanh nghiệp tài chính điện tử ít được biết đến trong năm 2019, nhưng chỉ sau 1 năm, doanh nghiệp này đã được định giá gấp 3 lần và liên tục được nhóm khách hàng, tổ chức lớn đánh giá cao và lựa chọn.

Ông Pousaz – CEO Checkout.com trò chuyện cùng nhà báo nổi tiếng Julia Chatterley trong chương trình First Move của CNN vào tháng 6 vừa qua

Đó cũng là lý do mà Chatterley mời tập đoàn Vingroup tham gia vào cuộc phỏng vấn trực tiếp kéo dài 11 phút phát sóng trực tiếp vào 20h tối ngày 17/7/2017 vừa qua (theo giờ Việt Nam). “Thật ấn tượng” là biểu cảm của Bà Chatterley sau khi nghe câu chuyện phát triển của Vingroup.

Sự thực, Vingroup đã tạo nên một bước đột phá khi định hướng phát triển tập trung vào công nghệ - công nghiệp, ra mắt các sản phẩm ô tô – xe máy điện VinFast, điện thoại Vsmart... trong những khoảng thời giản kỷ lục mà thế giới phải khâm phục. Ngoài ra, ở mảng công nghệ, tập đoàn này cũng nhanh chóng xác lập những thành tích riêng như công bố nghiên cứu khoa học tại Hội thảo NeurIPS 2019 tại Canada, VinAI lọt Top 30 đơn vị có các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu…

Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, Vingroup được biết đến với câu chuyện đầy cảm hứng khi tận dụng nguồn lực công nghiệp, công nghệ để sản xuất máy thở, các khoản viện trợ nhân đạo… Chính việc này đã vinh danh Vingroup trở thành những doanh nghiệp tiêu biểu trên Forbes, Bloomberg, CNN...

Hơn tất cả, hình ảnh Vingroup đang gắn liền với hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy sự tăng trưởng quốc gia. Chính điểm sáng đặc biệt đó, Vingroup có lẽ là lựa chọn hoàn hảo của bà Chatterly khi bà muốn mang một câu chuyện mới, một cảm hứng mới đặc biệt tới khán giả toàn cầu.

Hé lộ mới nóng về chiến lược kinh doanh của Vingroup gây sốt thị trường

Cuộc trò chuyện giữa bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup với nhà báo nổi tiếng Julia Chatterley trong chương trình kinh tế First Move của đài CNN đã hé mở rất nhiều thông tin mới về chiến lược kinh doanh của tập đoàn Vingroup.

Bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ Tịch Tập đoàn Vingroup (bên phải) trò chuyện cùng nhà báo nổi tiếng Julia Chatterley trong chương trình First Move của CNN

Không chỉ được hàng triệu khán giả toàn cầu đón xem, chương trình đồng thời nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt từ đông đảo người Việt Nam với tổng tương tác “khủng” hơn 200.000 likes, 4.500 bình luận và hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội chỉ sau 24 giờ lên sóng.

Trên các hội nhóm, diễn đàn Facebook, “tự hào Việt Nam” là từ khoá xuất hiện nhiều nhất khi thương hiệu Việt được truyền thông quốc tế đánh giá cao và tin tưởng. “Giờ đây người Việt có thể tự hào nhắc tới Việt Nam với bạn bè năm châu bởi Việt Nam có Vingroup - biểu tượng của Việt Nam!” – tài khoản Facebook Sơn Ngô chia sẻ trên trang cá nhân.

Đặc biệt, những hé lộ mới về việc điện thoại Vsmart sẽ tiến vào thị trường Mỹ vào cuối năm 2020 và ô tô điện VinFast năm 2021 đã “gây sốt” với cộng đồng.

Trên các mạng xã hội như Twitter và Linkedin, cộng đồng quốc tế cũng đăng tải cuộc trò chuyện của bà Lê Thuỷ trên CNN. Khán giả B.Rodas bình luận trên Twitter: “Họ sẽ thực hiện việc này khi thời gian chín muồi. Tôi đang sống ở California, tôi sẽ đến Los Angeles Auto Show vào tháng 11/2020 này để chiêm ngưỡng ô tô VinFast.”

Trong khi đó, tài khoản Twitter Wankit Thomp bình luận: “Nếu họ chinh phục được thị trường Mỹ thì thị trường Đông Nam Á sẽ dễ dàng bị thuyết phục”. Còn tài khoản Linked Hanah Johnes dành sự thán phục cho Vingroup khi cho rằng: “Tập đoàn này thực sự là một đại diện tiêu biểu trong công cuộc chống dịch. Tôi biết, họ không chỉ phát triển bền vững mà còn hỗ trợ cho các nước đang gặp khó khăn bởi đại dịch như tặng máy thở cho Nga, Ukraina và Singapore. Tôi háo hức chờ sản phẩm của họ tại Mỹ.”

