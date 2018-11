Tối nay 'Chạy trốn thanh xuân' thay thế Quỳnh búp bê lên sóng

An-một cô gái đơn đọc chạy trốn mẹ ruột và lạc tới khu trọ sinh viên. Ở nơi đây cô dần bước ra khỏi vỏ bọc khép kín nhờ những người bạn mới, nhất là tình cảm của cậu bạn Phi ban đầu vốn ghét nhau. Nhưng những ân oán xưa đẩy cô vào những biến động mới, khiến cô một lần nữa phải bỏ chạy khỏi xóm trọ.

Lâu lắm rồi mới có bộ phim về không khí xó trọ sinh viên, khiến nhiều khán giả thương nhớ về thời Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Huỳnh Anh-Lưu Đê Ly làm thành một cặp ban đầu ghét nhau như xúc đất đổ đi

Phim dài 32 tập do hai đạo diễn Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu thực hiện. So với một số phim về đề tài tuổi trẻ, thanh xuân khác đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu hứa hẹn màu sắc mới mẻ nằm ở nhân vật chính. Cô gái ấy có tuổi thanh xuân dữ dội, tới xóm trọ trong trạng thái co mình lại nhưng cuối cùng chính cô được bạn bè cảm hoá. Không khí phim hài hước, lãng mạn, ngọt ngào cũng như những day dứt.