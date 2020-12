Tom Cruise hẹn hò bạn diễn kém 20 tuổi

Quảng cáo

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun, Tom Cruise và Hayley Atwell đã nảy sinh tình cảm trong quá trình đóng chung “Mission: Impossible 7” (Nhiệm vụ bất khả thi 7). Theo đó, cặp đôi ăn ý ngay từ ngày đầu tiên làm việc chung, rồi dần dần “không thể tách rời”.

“Lệnh đóng cửa và tất cả những khó khăn đi kèm đã đưa họ đến gần hơn với nhau và họ trở nên không thể tách rời. Họ gặp nhau sau nhiều giờ. Cô ấy đã đến nhà hàng ở London của anh ấy. Họ trở nên rạng ngời, cả hai đều có vẻ rất hạnh phúc”, nguồn tin cho biết.

Tom Cruise và Hayley Atwell được cho là đang hẹn hò.

Hiện, đại diện của hai ngôi sao Hollywood chưa đưa ra bình luận gì. Được biết, Tom Cruise hơn “người yêu tin đồn” 20 tuổi. Trong vài tuần qua, Tom và Hayley bận rộn cho các cảnh quay trong “Mission: Impossible 7” ở Rome, Venice, Anh và Na Uy.

Hayley Atwell sinh năm 1982, là nữ diễn viên gốc Anh. Cô được biết đến nhiều nhất qua vai nữ quân nhân Peggy Carter – người yêu của siêu anh hùng Captain America (Đội trưởng Mỹ), xuất hiện trong các phần phim ăn khách của Marvel như “Captain America: The First Avenger”, “Captain America: The Winter Soldier”, “Avengers: Age of Ultron”, “Ant-Man”. Ngoài ra, nhân vật Peggy Carter cũng có phim ngắn riêng “Marvel One-Shot: Agent Carter”.

Mỹ nhân "bốc lửa" Hayley Atwell.

Tom Cruise đã không có một mối quan hệ lãng mạn nào kể từ khi chia tay vợ cũ Katie Holmes vào năm 2012. Hai người kết hôn năm 2006, có một con gái chung là Suri Cruise, nay đã 14 tuổi.

Trước đó, anh từng là vợ chồng với “thiên nga nước Úc” Nicole Kidman từ năm 1990 đến năm 2001. Sau khi chia tay, anh vẫn giữ quyền giám hộ hai người con nuôi của họ là Connor (25 tuổi) và Isabella (27 tuổi). Cả hai người con nuôi đều gia nhập giáo phái Scientology cùng với bố.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tài tử 6x là với Mimi Rogers, họ kết hôn vào năm 1987 và chia tay năm 1990. Cô được cho là người đưa Tom đến với giáo phái Scientology. Hồi năm ngoái, Tom vướng tin đồn hẹn hò với mỹ nhân “The Handmaid's Tale” Elisabeth Moss.

Tom Cruise từng trải qua 3 cuộc hôn nhân.

Trong khi đó, Hayley từng yêu đương với người mẫu Evan Jones nhưng cặp đôi đã chia tay vào năm 2015. Sau đó, cô được cho đã qua lại với một bác sĩ người Anh, nhưng cũng “đứt gánh” hồi đầu năm.

Hayley và Evan Jones.

