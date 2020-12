Trấn Thành kinh ngạc trước chàng trai định vị 2.319 ảnh vệ tinh thần tốc

Tập 4 "Siêu Trí Tuệ Việt Nam - Mùa 2" tiếp tục tung loạt thử thách gây “khủng hoang” cực mạnh về năng lực trí tuệ vượt ngoài sức tưởng tượng của các tài năng trẻ tuổi.

Với độ khủng của tiết mục đòi hỏi nhiều dữ liệu nhất trong tất cả các tiết mục từ trước đến giờ của "Siêu Trí Tuệ Việt Nam", thử thách "Viễn thám tinh thông" khiến BGK lẫn khán giả truyền hình phải hoang mang tột độ giữa ma trận 2.319 ảnh vệ tinh của thử thách. Tuy nhiên, trái ngược với sự ngỡ ngàng của mọi người, thí sinh Trọng Trí - 27 tuổi đến từ Kiên Giang lại luôn thể hiện thái độ điềm tĩnh của mình.

Trọng Trí (ngoài cùng bên trái) dùng 10 năm quan sát bản đồ

Anh chàng tự tin mình biết được tất cả phường, xã, quận huyện của Việt Nam và thậm chí còn cập nhật những thay đổi mới nhất. Các giám khảo không chút ngần ngại đưa ra 5 điểm về độ khó cho thí sinh Trọng Trí. Với 4 đề thi do BGK đưa ra, Trọng Trí phải đi tìm 23 trong 2319 bản đồ, đã tạo nên áp lực vô cùng to lớn cho thí sinh. Và điều đặc biệt là những đề thi do 4 vị giám khảo lựa chọn đều mang tính đánh đố và thử thách năng lực của Trọng Trí.

Với đề đầu tiên – đề A tìm ảnh vệ tinh chụp các phường thuộc Thị xã Phú Thọ do Giám khảo Lại Văn Sâm lựa chọn đã không thể làm khó được Trọng Trí. Việc cậu gọi tên vanh vách các phường tương ứng với những tấm hình đã tìm khiến Trấn Thành phải thốt lên: “Cái gì xảy ra trước mắt tôi vậy trời?”.

Tại đề B tìm phường thuộc Thành phố Hà Tiên do Wowy lựa chọn đã khiến nam giám khảo khách mời phải xin cho mình được thở vì những điều khó tin xảy ra trước mắt mình. 5 tấm hình chụp vệ tinh thuộc Thành phố Hà Tiên được Trọng Trí tìm ra và gọi tên vô cùng chính xác. Thậm chí với phường Đông Hồ do ảnh chụp bị lệch khiến việc nhận diện trở nên khó khăn nhưng cậu vẫn xuất sắc hoàn thành.

Ở đề C là tìm phường thuộc thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do nữ giám khảo Tóc Tiên lựa chọn. Trọng Trí đã phải dùng nhiều thời gian quan sát khá lâu trước những tấm hình treo ngược chiều để gây nhiễu và cậu còn gặp phải áp lực về tâm lý trước ánh đèn sân khấu và khán giả khiến cậu phải lo lắng và phần gọi tên các phường cũng trở nên khá khó khăn ở đề C. Nhanh chóng lấy lại phong độ, Trọng Trí đã lần lượt hoàn thành đề C trước sự kinh ngạc của mọi người.

Trước phần thi ngoạn mục, MC Trấn Thành bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Phần thi của bạn mở ra cho chúng ta một nguồn kiến thức và mang đến chúng ta lòng tự hào dân tộc hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, đây là màn trình diễn thực sự ấn tượng trong lòng tôi”.

Trấn Thành cúi vô cùng ngưỡng mộ khả năng không tưởng của chàng trai

Không chỉ thuộc nằm lòng lãnh thổ Việt Nam. Trọng Trí còn cho biết cậu thuộc gần hết Thủ đô và biết khoảng 500 – 600 thành phố trên thế giới cũng từ ảnh vệ tinh khiến ai cũng sửng sốt. Và giám khảo khoa học – PGS, Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành cho Trọng Trí con điểm 9 cho độ khó của tiết mục, giúp cậu sở hữu 135 điểm và trở thành thành viên tiếp theo của Biệt đội "Siêu Trí Tuệ Việt Nam – Mùa 2".