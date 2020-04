Tung ảnh lộ chân ngực, 'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' khoe đường cong tuyệt mỹ

Nàng mẫu làm fan "bỏng mắt" khi tung clip mặc nội y đứng trước gương lên Instagram có 126 triệu người theo dõi, khoe thân hình đắt giá nuột nà, vòng 2 phẳng lỳ và lấp ló ngực đầy gợi cảm.

Cô còn tung loạt ảnh selfie khi đắp mặt dưỡng da, nằm trên giường trong khi chơi Nintendo Switch...

... phô võng eo con kiến tuyệt đẹp

Loat ảnh này của chân dài sinh năm 1995 sau 17 giờ đăng tải hiện đã thu hút hơn 4 triệu lượt thả tim và 17,5 ngàn bình luận. Với lượng fan khủng nhất trong giới người mẫu, do vậy, số người tương tác với nàng mẫu nhiều đến hàng triệu không có gì là lạ.

Cách đây 3 hôm, trên Instagram mang tên Kendall + Kylie - tên thương hiệu thời trang do cô và em gái tỷ phú Jenner Kylie sáng lập - tung ảnh nàng mẫu mặc áo tắm 2 mảnh màu trắng, phô vóc dáng đẹp như tạc tượng với chiều cao 1m79 gây "bão" mạng xã hội. Bức ảnh được chụp hồi năm 2019 cho thấy Kendall quả xứng danh "siêu mẫu đắt giá nhất thế giới" theo thống kê của Forbes năm 2018.

Mới 25 tuổi nhưng Kendall Jenner đã có vị trí vững chắc trong làng thời trang thế giới. Không chỉ nổi tiếng về ngoại hình mà cô còn được biết đến là thành viên trong gia đình "nữ hoàng giải trí" Kim Kardashin và em gái là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm 2018 Kylie Jenner. Gia đình nhà cô còn đình đám với show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và mang về khoản thu nhập lớn cho họ. Kendall cũng được mệnh danh là "nữ hoàng Instagram" của làng mốt bởi cô là người mẫu sở hữu lượng follow nhiều nhất trên mạng xã hội này với 126 triệu người theo dõi.