Về nhà đi con ngoại truyện 3: Quốc chết điếng vì vợ cũ về đúng lúc tán Huệ

Vũ ghen và tưởng tượng Thư định đi theo người cũ

Thư trở về phòng với mái tóc rũ rượi, lá cây còn dính trên tóc. Vũ hỏi Thư đi cả đêm về sao không nói với mình tiếng nào. Thư giả vờ mệt muốn ngủ. “Em làm gì mệt?”, Vũ hỏi. Thư hỏi lại khiến Vũ tròn mắt, đứng hình ít giây rồi nói Thư quá đáng.

Vũ vẫn chưa nhận mình ghen

Ánh bám theo Dương

Tình huống khó xử

Ông Sơn lo lắng tâm sự với Vũ chuyện vợ chồng Quốc

Thư vẫn tiếp tục làm mọi cách để Vũ nghĩ Thư vừa “qua đêm” với Quân người yêu cũ. Huệ dọa Thư già néo đứt dây. Ông Sơn vào giục Thư mau về, Huệ cũng mong “tống khứ” em gái đi. “Bố nghĩ từ nay trở đi thằng Vũ sợ rồi không dám làm gì đâu”, ông Sơn nói. Dương cũng đuổi Thư.Thư rũ tóc, vò áo váy nhàu nhĩ để trở về phòng. Vũ trằn trọc, tưởng tượng cảnh người yêu cũ không quên Thư, còn xúi giục Thư bỏ Vũ để đi theo mình. Sức tưởng tượng của Vũ vượt quá giới hạn khi nghĩ Thư còn định ôm Bon theo Quân.Thư tiếp tục diễn vai cô vợ vừa qua đêm với người yêu cũ. Vũ năn nỉ Thư nói xem cả tối làm gì. “Sao bảo không ghen, sao bảo có chân cứ đi, giờ vứt ra đường không biết đứa nào bị hốt trước. Anh không tin em anh hỏi làm gì”, Thư nói. Vũ đành im.Tiễn Quân rời khỏi khu nghỉ dưỡng, Thư xin lỗi vì tối hôm trước không ngắm sao cùng anh. Quân lại nói xem như lời hứa vẫn còn giá trị, đồng thời đoán lí do Thư không đi không phải do bận việc. “Anh bắt đầu ghen tị với chòng của em đấy. Biết thế này anh không gặp lại đâu, gặp lại thế này càng tiếc nuối hơn”, Quân nói.Vũ theo dõi Thư tiễn Quân, ông Sơn đứng đằng sau khi nào không hay. Ông hỏi Vũ rằng nghe Huệ kể đêm trước Vũ chạy loạn lên đi tìm Thư. Ông khuyên: “Thằng đàn ông đôi khi phải vứt cục sĩ diện sang một bên cho nó đỡ đau đầu. Con có biết bất cần và rất cần chỉ khác nhau một chữ không”. Ông Sơn bảo Vũ phải tự ngẫm mới hay.Ánh Dương cải trang để ra ngoài chơi, ai dè Ánh cũng bám theo. Đúng lúc ấy Bảo gọi điện trêu Dương đang nổi nhất cộng đồng mạng. Bảo bất ngờ xuất hiện và chạy ào đến, Dương ôm chầm lấy Bảo. Ánh đằng sau chứng kiến. Bảo bị ngã gãy tay do vội về với Dương.Dương nói với Bảo rằng phải cao chạy xa bay. Bảo đáp rằng lúc này là lúc về bảo vệ Dương. “Mất bao nhiêu công chăm sóc chẳng lẽ để Lý Thông cướp công Thạch Sanh”. Ánh tức tối nhưng không chịu buông tha Dương.Huệ là áo cho Quốc còn bị Quốc cằn nhằn mua việc vào người. Huệ hỏi lại giận dỗi, Quốc phải cười nói “thích mà”. Quốc bế Huệ vào phòng liền nhìn thấy người phụ nữ lạ nằm trong phòng Quốc. Quốc nhìn thấy và giải thích đó là mẹ Bảo. Huệ đỏ mắt khóc mặc cho Quốc giải thích.Quốc đi tìm hỏi phòng, lễ tân thông báo hết Quốc lo lắng vì sợ Huệ nghĩ mình bị khủng bố, liền gọi điện cầu cứu Vũ. Thư về phòng khi Vũ vừa nghe điện xong, cô định trêu Vũ liền bị ngăn lại. Vũ giải thích phải nhường phòng cho mẹ Bảo, sang ở với Quốc. Thư bảo cô sẽ sang phòng Huệ, nhưng Vũ lại lo không thể gần vợ. Thư vẫn chưa hết giận nhưng cũng nghĩ tới Huệ nên yêu cầu Vũ đi giải quyết.Đi lại trong phòng không ngừng, Quốc như ngồi đống lửa. Vợ cũ của Quốc cố tình ôm lấy Quốc hỏi có nhớ không. Quốc sốt ruột hỏi vợ cũ vì sao ở đây. Biết Bảo cũng về Quốc rất tức giận, bị vợ cũ mắng vì mải yêu đương không báo. Quốc tranh thủ bảo chuẩn bị sẵn căn biệt thự cho vợ cũ. “Dạo này hoa có chủ có khác, rạch ròi ghê cơ”, mẹ Bảo nói.Bảo và Dương trêu ngươi Ánh, cả hai ăn chung cây kem. “Này diễn cho ai xem đấy? Càng diễn càng chứng minh rằng hai người không có gì với nhau”, Ánh nói. Cô ta vẫn khăng khăng Bảo “ẻo lả” không thể là người yêu Dương. Dương bênh bảo Ánh quá đáng, trên thế giới này không ai được bắt nạt Bảo trừ Dương. Thấy Ánh không buông tha, Bảo liền chớp cơ hội hôn Dương. Dương không nói gì liền bỏ đi.Ông Sơn đi dạo một mình, lại bất ngờ chứng kiến Quốc đưa mẹ con Bảo tới căn biệt thự mới. Nghe cuộc nói chuyện của Quốc với vợ cũ, ông Sơn lo lắng. Trở về nhà gặp Huệ, ông hỏi ngay về vợ cũ của Quốc. Huệ nói gặp rồi nhưng chưa nói chuyện, ông Sơn liền hỏi ngay xem thái độ Quốc thế nào. Huệ bật cười bảo ông Sơn lo lắng, vì Quốc không giấu chuyện vợ cũ.Ông Sơn lại chạy đi gặp Vũ. Vũ kể chuyện Thư nhận lời đi ngắm sao với mối tình đầu, Vũ chạy cả tiếng mà không thấy trăng sao đâu. Ông Sơn cười bảo phụ nữ đôi khi không thích tính sĩ diện của đàn ông. Ông bảo Vũ không cần hỏi Thư, Thư sẵn lòng nói hết cho Vũ nghe đi đâu suốt đêm. Vũ tôn ông Sơn làm sư phụ. Ông Sơn cũng xưng sư phụ để hỏi Vũ chuyện mẹ Bảo, ông không yên tâm khi thấy cảnh vợ cũ ríu rít bên Quốc như đôi chim xây tổ.

Bảo Hân