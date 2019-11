Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân hơn 12 tuổi từng tính chuyện kết hôn với ‘Messi Thái’

Pitchanart Sakhakorn (tên thường gọi là May) sinh năm 1991 tại Bangkok, Thái Lan. Trước khi yêu Chanathip, cô đã có sự nghiệp diễn xuất vững chắc, từng góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như The Three Cripples (2007), The Unborn Child (2011), Nghịch chiến sinh tử (2015), Kiêu hãnh và định kiến (2018)…