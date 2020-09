Vì sao con gái Anglelina Jolie được gọi là biểu tượng LGBT tuổi teen?

Quảng cáo

Không chỉ là con gái của cặp đôi đình đám một thời Angelina Jolie và Brad Pitt, Shiloh Jolie-Pitt (14 tuổi) đang nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cộng đồng LGBT tuổi teen nhờ dám sống thật với tính mình.

Dĩ nhiên, khi bạn là con của hai ngôi sao hạng A Hollywood, cuộc sống của bạn sẽ trở nên khác thường. Cũng giống như cặp cha mẹ nổi tiếng, Shiloh không chịu sự bó buộc theo khuôn mẫu định sẵn. Từ lúc còn nhỏ, Shiloh hiểu rõ bản thân, không ngại cho cả thế giới thấy cô bé là ai bất chấp những kỳ vọng từ công chúng.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2008 với bà “trùm” truyền thông Oprah Winfrey, “ông Smith” lần đầu chia sẻ về cách nuôi dạy Shiloh. “Con bé chỉ muốn được gọi là John. John hoặc Peter. Theo tên của Peter Pan. Sau đó, tôi sẽ hỏi, ‘John, con có muốn một ít nước cam không?’, và con bé trả lời, ‘Không!’”.

Trong khi đó, Jolie tiết lộ trên Vanity Fair vào năm 2020 rằng, Shiloh khám phá ra giới tính thật từ khi cô bé mới ba tuổi. “Con bé muốn trở thành con trai. Vì vậy, chúng tôi cắt tóc cho con bé. Con bé thích mặc quần áo con trai. Con bé nghĩ nó là một trong những anh em trai trong nhà”, nữ diễn viên 7x nói. Kể từ đó, Shiloh trở thành biểu tượng cho LGBT tuổi teen trên toàn thế giới.

Ngoài sự thật trên, có một số điều thú vị về Shiloh mà không phải ai cũng biết. Đầu tiên là ý nghĩa đằng sau cái tên “Shiloh”.

Trên Vanity Fair , mỹ nhân “Salt” cho biết, bố mẹ cô từng có ý định đặt tên đó cho con đầu lòng của họ, gọi là Shiloh Baptist. Đáng tiếc, cái thai không giữ được lâu. “Bởi vì cái thai được hình thành ở Georgia và đó là cái tên miền Nam nhất mà bố mẹ tôi có thể nghĩ ra. Tôi rất thích cái tên đó”, Jolie nói về lý do đặt tên.

Tiếp là ca phẫu thuật bí ẩn của Shiloh. 2020 mở đầu không mấy suôn sẻ với Shiloh. Hồi tháng 3, trong bài viết tôn vinh ngày Quốc tế Phụ nữ trên tạp chí Time, Jolie đã nhắc đến việc hai con gái, Zahara và Shiloh, đều phải phẫu thuật.

Theo đó, Shiloh phải phẫu thuật hông. Nhưng Jolie không tiết lộ lý do của cuộc phẫu thuật. Vài ngày sau đó, Shiloh được nhìn thấy chống nạng đi mua sắm cùng gia đình.

Thứ ba, khi giới thiệu về bộ phim mới nhất “The One and Only Ivan” trên ET, Jolie “bật mí” chính Shiloh đã cho cô ý tưởng.

Theo bà mẹ 6 con, nhiều năm trước, Shiloh đọc được một cuốn sách hay và giới thiệu cho mẹ. Sau khi cùng con đọc, cũng như phân tích nội dung tâm đắc trong sách, vợ cũ Brad Pitt này lên ý tưởng chuyển thể thành phim. Cuối cùng, Jolie thực sự biến ý tưởng thành sản phẩm phim ảnh, hiện đã có trên Disney.

Tú Oanh

Theo Daily Mail