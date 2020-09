Vợ chồng Beckham gây tranh cãi vì xây hồ trong khuôn viên điền trang gần 180 tỷ

Quảng cáo

Gia đình Beckham dành phần lớn thời gian trong năm tại điền trang trị giá 6 triệu bảng Anh (gần 180 tỷ đồng) ở Cotswolds (Anh). Họ ở đây trong suốt thời gian cách ly xã hội do dịch COVID-19. Do đó, cặp đôi nổi tiếng rất chịu khó đầu tư tiền bạc để tân trang cho ngôi nhà thuộc vùng nông thôn. Kế hoạch đề ra bao gồm cổng chính có an ninh túc trực 24/24, hồ nước, đường hầm dưới lòng đất và hầm rượu.

Gia đình Beckham tại điền trang ở ở Cotswolds.

Tuy nhiên, mỗi lần động thổ xây dựng, Victoria và David đều vấp phải sự chỉ trích từ hàng xóm và cộng đồng mạng.

Hiện tại, hồ nước hình trái tim đang trong quá trình thi công, giúp mở rộng diện tích điền trang. Hình ảnh chụp được cho thấy, các máy xúc tiến hành đào hàng tấn đất đá trước khi tạo hình và hoàn thiện. Nhưng công việc tưởng chừng như đơn giản, lại gặp nhiều trắc trở.

Hồi tháng trước, nguồn tin của The Sun cho biết, chính quyền địa phương cảnh báo vợ chồng David và Victoria việc thi công chỉ có thể diễn ra từ tháng 8/2020 đến tháng 2 năm sau để bảo vệ chim yến. Điều đó có nghĩa, nếu công việc không hoàn thành trước hạn, các công nhân sẽ phải tạm nghỉ việc trong 6 tháng.

Quá trình thi công hồ nước trái tìm để mở rộng diện tích bị phản đối vì gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Trong khi đó, hàng xóm và dân mạng lên án gia đình Beckham phá hoại hệ sinh thái tự nhiên, còn gây ảnh hưởng lớn đến cảnh quan nông thôn. Thậm chí, một người sống gần đó, tên Michael Douglas, viết email gửi hội đồng địa phương để phản đối. “Những gì họ muốn là biến vùng nông thôn thành ngoại ô. Nếu họ muốn tất cả những thứ đó, sao không tìm một bất động sản đủ lớn có thể chứa toàn bộ?”, Douglas viết.

Bất chấp gây tranh cãi, cặp đôi nổi tiếng cuối cùng được chính quyền địa phương “bật đèn xanh”, dĩ nhiên phải có điều kiện đi kèm. Cụ thể, họ phải tạo những căn phòng dưới lòng đất cho những động vật như nhím, bò sát và loài lưỡng cư ngủ đông. Bên cạnh đó, điền trang cũng phải trang bị thêm hệ thống chiếu sáng nhạy cảm để tránh làm phiền đến các động vật hoang dã sống gần đó. Gia đình Beckham cũng không được thả cá xuống hồ để tạo môi trường sống thích hợp cho các loài lưỡng cư như sa giông.

Tú Oanh

Theo The Sun