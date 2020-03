Vợ ‘Thần sấm' Chris Hemsworth trẻ đẹp, sexy đầy lôi cuốn ở tuổi U50

Elsa Pataky cực kì trẻ trung và xinh đẹp với bộ ảnh này

Sở hữu vóc dáng nuột nà săn chắc, không ai nghĩ cô đã ở tuổi 44 và là mẹ của 3 con

Người đẹp sinh năm 1976, hơn chồng Chris Hemsworth (1983) 7 tuổi nhưng ngoại hình của cặp đôi không hề chênh lệch

Elsa Pataky là diễn viên, người mẫu và nhà sản xuất phim người Tây Ban Nha. Người đẹp xứ bò tót nổi tiếng với vai diễn Elena Neves trong loạt phim The Fast and the Furious. Trong khi đó, Chris Hemsworth sinh ra ở Úc, đóng đinh với vai "Thần sấm" Thor trong bộ phim cùng tên

Cặp đôi làm đám cưới năm 2010 và có với nhau 3 người con.

Hiện gia đình họ chủ yếu sống ở Australia nhưng thi thoảng nữ diễn viên Fast & Furious vẫn cùng các con về thăm quê ngoại ở châu Âu.

Cùng ngắm loạt ảnh khoe nhan sắc tươi trẻ của nữ diễn viên Elsa Pataky