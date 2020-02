Vóc dáng đẹp 'từng cm' của Georgia Harrison khiến chị em ao ước

Georgia Harrison không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng lại sở hữu vóc dáng săn chắc và hoàn hảo.

Do vậy, ngay khi tham gia show truyền hình thực tế The Only Way Is Essex ở Anh hồi năm 2014, cô đã nhanh chóng "lọt mắt xanh" của công chúng và trở nên nổi tiếng.

Đường cong thể hình tuyệt mỹ của sao truyền hình 25 tuổi đẹp ở mọi góc ảnh

Năm 2017, cô tiếp tục tham gia show truyền hình thực tế hẹn hò Love Island và càng được nhiều người biết đến hơn

Cô tiếp tục gây ấn tượng với khán giả truyền hình ở Mỹ khi tham gia series chương trình 33 of The Challenge ở xứ sở cờ hoa hồi năm 2018 và giành vị trí thứ 8 chung cuộc

Sở hữu vóc dáng hoàn hảo nhưng người đẹp 9x vẫn chưa hài lòng với gương mặt của mình.

Năm ngoái, sau khi tham gia 1 sự kiện về phẫu thuật thẩm mỹ, cô cho biết bắt đầu cảm thấy thích phẫu thuật thẩm mỹ và chiếc cằm là điều cô mong muốn chỉnh sửa.

Hiện người đẹp truyền hình Anh quốc có 924 ngàn lượt theo dõi trên Instagram