Vóc dáng tuyệt đẹp của chân dài 9x Grace Elizabeth

Nhận thấy con có vóc dáng và tố chất người mẫu, mẹ cô đã gửi hình ảnh của Grace Elizabeth khi cô 16 tuổi đến công ty quản lý người mẫu Next ở Miami. Ngay sau đó, cô được ký hợp đồng với Next ở Miami và năm 18 tuổi, cô sang làm việc với chi nhánh của công ty này tại New York.