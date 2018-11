Vũ Đình Bình: “Đời là thế”

Có một tiểu phẩm vui Vũ Đình Bình dịch in Tiền Phong, đại ý: Khi phụ nữ không yêu, họ có muôn vàn lý do. Nào anh nghèo, không thông minh sáng láng, lắm thói hư tật xấu, không môn đăng hộ đối. Vân vân. Còn khi đàn ông không yêu hoặc hết yêu thì lý do duy nhất, lý do thực sự mà họ không nói ra, đó là: “Cô ấy không đủ đẹp!”.

Nghe có lý? Nên thỉnh thoảng tôi lại giễu người quen thân, họ đã qua thời hoàng kim từ lâu mà vẫn còn quay quắt khổ sở vì đàn ông. Tôi nói phũ: “Có đủ đẹp không mà đòi!”.