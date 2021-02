Vướng tin đồn ly hôn chồng trẻ kém 18 tuổi, Hoa hậu Hàn Quốc nói gì?

Mới đây, cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao trước thông tin Hoa hậu, diễn viên Ham So Won và chồng trẻ người Trung Quốc là Trần Hoa đã ly hồn sau 3 năm chung sống. Thậm chí theo trang 163, có nguồn tin đáng tin cậy là bạn bè của cặp đôi cho biết Trần Hoa đã thu xếp đồ đạc để quay về Trung Quốc mặc cho gia đình đã lên tiếng giảng hòa.

Hoa hậu Ham So Won và chồng trẻ.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền rộng rãi, trên trang cá nhân Instagram của mình, Ham So Won đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên, cô viêt: "Tôi sẽ bảo vệ gia đình này. Xin hãy tin tưởng ở tôi và chờ đợi một thời gian", kèm theo bức ảnh tình cảm bên vị hôn phu của mình.

Ham So Won đăng tải hình ảnh tình cảm bên chồng, phủ nhận tin đồn đã ly hôn.

Bên cạnh đó, trả lời với truyền thông Hàn Quốc ngày 26/2, Ham So Won thừa nhận cô và ông xã kém 18 tuổi đang gặp trục trặc trong hôn nhân nhưng chưa hề ly hôn như tin tức mấy ngày qua: "Như tôi đã nói trước đó, bây giờ không phải là lúc để đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Tôi muốn đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa mới nói, nhưng không ngờ tin tức đã xuất hiện rầm rộ trên báo. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào cho mối quan hệ hôn nhân. Đúng thời điểm tôi sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng". Tuy nhiên, cô cũng thùa nhận việc đang gặp phải những trục trặc trong hôn nhân.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1997, Ham So Won bắt đầu gia nhập làng giải trí với các hoạt động nghệ thuật. Năm 2018, cô khiến cả làng giải trí bất ngờ khi công khai hẹn hò với Trần Hoa - một doanh nhân thời trang trẻ người Trung Quốc và kém cô 18 tuổi. Mặc dù vấp phải sự phản đối của gia đình nhưng cặp đôi chính thức kết hôn chỉ sau 1 năm hẹn hò. Sau khi kết hôn, Trần Hoa sang Hàn Quốc sống cùng vợ và tham gia các show truyền hình. Tuy nhiên, cũng từ show truyền hình thực tế “Flavor of Wife” mà Ham So Won và chồng tham gia đã dần hé lộ những góc khuất trong hôn nhân của cặp đôi như khác biệt văn hóa, khoảng cách tuổi tác…