Ðiểm thi từ 9 thành 0 tại kỳ thi THPT quốc gia 2019: Phần mềm của Bộ có vô can?

Không nên đổ lỗi cho thí sinh

Ông Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ÐT cho rằng, không nên đẩy phần thiệt thòi cho thí sinh. Quá trình chấm bằng máy nhưng vẫn do con người thực hiện, do đó, khi phần mềm báo lỗi, người chấm phải kiểm tra, rà soát lại. Giáo viên một Trường THPT ở Nghệ An cho rằng, đề nghị thanh tra Bộ GD&ÐT vào cuộc để biết chính xác nguyên nhân do đâu. Kỳ thi THPT quốc gia là kỳ thi lớn, phần mềm chấm thi phải được thử nghiệm rất nhiều lần, con người cũng được tập huấn. Vì vậy, không có chuyện đổ lỗi cho thí sinh tô mờ, tô sai và công bố một danh sách toàn điểm 0 làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý học sinh.

Nguyễn Hà