24 điểm vẫn có cơ hội trúng tuyển ngành y đa khoa?

Đây là những quan tâm hiện nay của các thí sinh dùng kết quả thi THPT quốc gia 2019 để xét tuyển ĐH.Nhiều thí sinh có nguyện vọng đăng kí ngành Khai thác Mỏ, trường ĐH Mỏ địa chất băn khoăn trước thực tế Việt Nam hiện đang phải nhập khẩu than, liệu tốt nghiệp ngành này ra trường, họ có thất nghiệp? Trả lời câu hỏi này, TS Lê Xuân Thành, trưởng phòng Công tác sinh viên, trường ĐH Mỏ địa chất cho biết, theo số liệu việc làm, tới năm 2020, thị trường việc làm vẫn thiếu, rất cần nhân lực cho ngành này.Trữ lượng than trong khu vực hiện còn rất nhiều, nếu có ngoại ngữ tốt, sinh viên ra trường hoàn toàn có thể làm việc tại các doanh nghiệp trên thế giới, trở thành công dân toàn cầu.Theo TS. Lê Xuân Thành, ngành này ít người học, cầu nhiều hơn cung nên cơ hội việc làm rất cao, mức lương kỹ sư khai thác mỏ cạnh tranh, ít nhất 800-1000$/ tháng. Không chỉ than, kỹ sư khai thác mỏ có thể làm việc ở nhiều địa hình, địa chất khác nhau.Năm nay, mức điểm 24 - 25 điểm đối với tổ hợp B00 khoảng trên 7.000 thí sinh. Trong số này, rất nhiều thí sinh muốn lựa chọn ngành y đa khoa. Vậy, thí sinh nên lựa chọn trường nào để tăng cơ hội trúng tuyển?Trả lời câu hỏi này, TS Lê Đình Tùng, Phòng Đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, mức điểm này khó có khả năng đỗ ngành Y Đa Khoa của trường ĐH Y Hà Nội.Tuy nhiên, thí sinh có thể cân nhắc tới các trường tương tự đào tạo ngành này như ĐH Y Hà Nội phân hiệu Thanh Hoá, ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y Thái Bình…Thông tin thêm cho thí sinh, TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết, theo phổ điểm đã công bố, 24-25 điểm khối B chiếm 4-8%, là con số không quá nhiều. Thí sinh có mức điểm này hoàn toàn có cơ hội theo học ngành mình mong muốn, các em có thể thay đổi nguyện vọng trong các ngày tới để đảm bảo cơ hội trúng tuyển.

NGHIÊM HUÊ - VIỆT LINH