Bí ẩn ở đất nước có 13 tháng trong một năm

B. 11/9

Câu trả lời đúng là đáp án B: Ethiopia chào đón năm mới vào ngày 11/9. "Năm mới" trong tiếng bản địa được gọi là Enkutatash, còn có nghĩa "món quà trang sức". Truyền thuyết kể rằng khoảng 3.000 năm trước, vua Solomon của Jerusalem đã tặng trang sức cho nữ hoàng xứ Sheba trong chuyến thăm của bà đến đất nước này. Nữ hoàng mang món quà trở về Ethiopia đúng dịp mừng năm mới vào tháng 9, do đó cái tên Enkutatash gắn liền với dịp lễ quan trọng này. Mỗi năm, vào tháng 9, số giờ ban ngày và giờ ban đêm ở mọi nơi trên thế giới bằng nhau. Đó là lý do người Ethiopia chọn tháng này để bắt đầu năm mới. Lý do thứ hai bắt nguồn từ Kinh thánh, trong đó nói rằng Thiên đàng và Trái Đất được tạo ra vào tháng 9. Ngoài ra, tháng 9 được cho là thời điểm lý tưởng trong năm khi hoa nở rực rỡ, thời tiết nắng ấm và dễ chịu. Ngoài cách tính ngày tháng độc đáo, Ethiopia còn là quốc gia duy nhất sử dụng hệ thống thời gian mà đồng hồ 12 giờ được tính từ bình minh đến hoàng hôn và từ hoàng hôn đến bình minh. Điều đó có nghĩa 0h ở Ethiopia tương ứng 6h sáng ở các nước khác. Giữa ngày không phải là 12h trưa mà là 6h chiều.