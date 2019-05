Bộ GD&ĐT: 9 điều chỉnh kỹ thuật chống gian lận thi THPT 2019

Ông Trinh cho biết, năm 2019 là năm thứ 5 tổ chức thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và là cơ sở để các trường ĐH, CĐ tuyển sinh. Hình thức thi năm nay cơ bản ổn định như những năm trước.

Hai điểm mới của kỳ thi năm nay là nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu chương trình lớp 12. Đề thi tiếp tục theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng cường các câu hỏi mở, câu hỏi có tính ứng dụng để phát huy tính sáng tạo của học sinh, không nặng về ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện. Các câu hỏi ở mức độ cơ bản, đáp ứng mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và câu câu hỏi phân hoá dần để hỗ trợ công tác tuyển sinh cho ĐH, CĐ.

Điểm mới thứ 2 là tăng tỉ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp, trong đó 70% điểm bài thi dùng để xét tốt nghiệp, 30% điểm trung bình năm học lớp 12 thay vì tỉ lệ 50-50 như trước.

Ông Trinh nhấn mạnh, để khắc phục gian lận từ kỳ thi năm trước, năm nay, Bộ GD&ĐT chủ động điều chỉnh 9 điểm về kỹ thuật trong tất cả các khâu. Trong đó, khâu in sao đề thi đảm bảo tốt, không bị lộ Bộ yêu cầu các địa phương thực hiện đúng 3 vòng độc lập, có lực lượng công an bảo vệ 24/24, có camera an ninh giám sát. Điểm mới năm nay tại phòng lưu trữ đề thi, bài thi yêu cầu phó trường điểm hoặc thư ký đến từ trường ĐH trực đêm. Sử dụng tem niêm phong dễ rách, sau đó phủ một lớp băng dính trong để cuốn một vòng. Điều này đã được thực hiện từ năm 2018 nhưng năm nay sẽ thực hiện kỹ hơn để tránh trường hợp bóc túi đựng bài thi.

Điểm mới năm nay nữa là quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi. Các thí sinh tự do, thí sinh là học viên trung tâm GDTX phải thi chung với thí sinh là học sinh lớp 12 trường THPT.

Việc chấm bài thi tự luận môn ngữ văn do Sở GD&ĐT chủ trì tuy nhiên quy định chặt việc cách ly trong khi làm phách, bảo mật số phách. Thực hiện nghiêm việc chấm 2 vòng độc lập, chấm thẩm định 5% số bài thi trong đó những bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra.

Một điểm mới nữa trong kỳ thi năm nay là căn cứ kết quả phân tích dữ liệu thống kê kết quả thi của các địa phương, trong trường hợp cần thiết sẽ chấm thẩm định các bài thi. Năm nay, bộ cũng nâng cấp phần mềm quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng liên thông, đảm bảo chính xác và bảo mật dữ liệu.

Hay như trước đây, máy quét cả lô với nhiều bài thì năm nay máy quét theo lô 24 bài thi của một phòng, sau đó niêm phong. Tiến hành mã hoá toàn bộ dữ liệu quyét ảnh xử lý trung gian, chỉ những người cấp phép mật mã, phá mã mới có thể can thiệp được. Ngoài ra, trong phần mềm chấm thi, toàn bộ các thao tác xử lý sẽ được lưu vết do đó, nếu cá nhân, đơn vị nào có can thiệp vào quá trình chấm thi sẽ dễ dàng bị phát hiện.

Ông Trinh cũng cho biết, kỳ thi năm nay kết quả sẽ công bố chậm 3 ngày so với kết quả điểm thi năm 2018.

Với những điều chỉnh kỹ thuật như vậy, ông Trinh khẳng định, tất cả những gian lận dù có tinh vi đến đâu cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Nguyễn Hà