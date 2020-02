Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác phòng, chống virus corona mới tại trường ĐH

Quảng cáo

Làm việc với Trường Đại học Mở Hà Nội, đại diện nhà trường cho biết, đến thời điểm này, thông qua hệ thống trực tuyến nhà trường đã kết nối được thông tin với hơn 8.000 sinh viên để nắm được tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển, lịch sử tiếp xúc của sinh viên, nhất là những em ở các tỉnh thuộc vùng dịch. Đây là thông tin quan trọng để nhà trường lên phương án đón sinh viên trở lại trường đảm bảo an toàn.Để sinh viên hiểu được cách thức phòng, chống, ứng phó với dịch, ĐH Mở Hà Nội đã xây dựng khóa học trực tuyến về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới, đến ngày 9/2 đã có hơn 60.000 lượt truy cập vào khóa học, 95% sinh viên của nhà trường đăng ký tham gia khóa học.Nhà trường cũng đã tích cực triển khai công tác vệ sinh, khử trùng phòng học, chuẩn bị các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng các điều kiện vệ sinh phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại học tập trung. Tại các địa điểm làm việc và khu giảng đường, nhà trường đã tăng cường thêm nước rửa tay, dung dịch rửa tay khô, cồn sát trùng, khẩu trang, nhiệt kế hồng ngoại để phục vụ công tác đảm bảo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.Là một trong những trường đại học có đông sinh viên quốc tế theo học, Trường ĐH Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh. Đó là kết nối chặt chẽ với các cơ quan liên quan để quản lý sức khỏe của viên chức, người lao động, sinh viên toàn trường, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Công tác vệ sinh phòng dịch, tuyên truyền hướng dẫn việc phòng, chống dịch cũng được nhà trường tích cực triển khai.Được biết, trường Đại học Hà Nội hiện có 490 sinh viên Trung Quốc đang theo học các hệ chính quy và ngắn hạn, 22 em trong số đó ở lại Việt Nam ăn tết trong dịp tết vừa qua. Để chuẩn bị đón các sinh viên này trở lại học, Trường ĐH Hà Nội đã triển khai tất cả các bước theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, chính quyền địa phương, xây dựng quy trình đón sinh viên gồm các bước cụ thể.Làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới của các nhà trường và kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của các cơ sở giáo dục đại học trong việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh. Trong đó yêu cầu các nhà trường cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón sinh viên trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch.Thứ trưởng lưu ý, các nhà trường cần liên tục cập nhật các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch đến sinh viên, giảng viên; thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng trước khi đưa sinh viên trở lại trường.Đặc biệt, các trường cần thiết lập kênh thông tin nắm bắt đầy đủ tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển, lịch sử tiếp xúc của từng sinh viên, giảng viên để từ đó phân loại và có các phương án xử lý kịp thời. Trong quá trình sinh viên tạm nghỉ các trường cần xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, tăng cường trao đổi, hướng dẫn sinh viên tự học, tự ôn tập tại nhà.Riêng với những trường có sinh viên, giảng viên quốc tế, các nhà trường cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra sức khỏe và cách ly (nếu có), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên, giảng viên khi trở lại trường học.

Nghiêm Huê