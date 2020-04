Bộ GD&ĐT sẽ công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT

Quảng cáo

Ông Mai Văn Trinh cũng cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19, Bộ GD&ĐT đã báo cáo Chính phủ và đã được Thủ tướng đồng ý tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.Mục đích tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là căn cứ để phân tích dữ liệu chất lượng giáo dục trong các nhà trường để điều chỉnh nội dung dạy và học trong các nhà trường.Mục tiêu nữa là kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng. Đạt được mục tiêu này thì sẽ có các cơ sở giáo dục ĐH lấy xét tuyển sinh ĐH.Trong khâu tổ chức, Bộ GD&ĐT đóng vai trò ban hành các hướng dẫn, quy chế chấm thi, phần mềm quản lý thi, tiến hành than tra, giám sát. CÁc địa phương là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm toàn bộ tổ chức kỳ thi này từ coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp.Về các môn thi, ông Mai Văn Trinh cho biết có 3 bài thi bắt buộc: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn là bài thi Khoa học tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội. Đối với bài thi tổ hợp tự chọn, điểm mới so với mọi năm là đưa về 1 đầu điểm duy nhất, không tách ra các điểm thành phần như trước đây.Nội dung nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, chủ yếu lớp 12, đặc biệt là sát nội dung tinh giản đã công bố, bám sát chuẩn đầu ra của bậc THPT.Tuy nhiên, cũng như các loại đề thi, đề thi tốt nghiệp THPT có sự phân hóa nhất định để phân loại được chuẩn đầu ra theo từng nhóm khác nhau.Giải pháp chống gian lận, ông Trinh cho hay, có thanh tra của sở, Bộ, thanh tra của tỉnh. Cùng với đó là giải pháp về công nghệ, kỹ thuật như thiết bị giám sát, dữ liệu đều được gửi về Bộ, kể cả dữ liệu trung gian để quản lý và giám sát. Trường hợp cần thiết thì làm minh chứng so sánh với việc chấm thi ở địa phương.Tới đây Bộ sẽ công bố đề thi tham khảo. Từ đó, các trường, các học sinh định hướng cho việc ôn tập.Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố đề tham khảo kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, do bản chất của kỳ thi thay đổi nên cần phải công bố đề thi tham khảo khác phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nghiêm Huê