Bộ Giáo dục công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019

Theo đó, Bộ công bố 5 bộ đề thi tham khảo bao gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (6 ngoại ngữ tương đương 6 đề), bài thi Khoa học tự nhiên với 3 đề 3 môn, bài thi Khoa học xã hội 3 đề 3 môn.Chủ trương chung của Bộ GD&ĐT đối với kỳ thi THPT quốc gia 2019 là nội dung kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.Trước đó, ngày 4/12, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố những điều chỉnh đối với kỳ thi THPT quốc gia Theo đó, các trường ĐH, CĐ địa phương sẽ không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình.Quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, nhất là đối với các thí sinh tự do. Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài thi, đề thi để tăng cường bảo mật. Đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi 24 giờ/ngày và tăng cường trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi, hội đồng thi.Bộ GD-ĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ.Sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng tăng cường tính bảo mật và chức năng giám sát để ngăn ngừa các can thiệp trái phép. Theo đó, mã hóa dữ liệu tạo ra trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để tránh người dùng can thiệp và đảm bảo trong suốt quá trình xử lý bài thi, cán bộ xử lý bài thi không thể có được thông tin về mối liên hệ giữa thông tin cá nhân của thí sinh với phần nội dung trả lời trắc nghiệm (đây là một hình thức “đánh phách” điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh).Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp. Dự kiến, điểm xét tốt nghiệp gồm 70% điểm trung bình các bài thi dùng để xét tốt nghiệp + 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Các năm trước, tỷ lệ này là 50 - 50.Thí sinh có thể tham khảo đề thi Toán học minh họa tại đây