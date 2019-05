Bộ trưởng GD&ĐT kêu gọi thầy cô quan tâm dạy bơi, học bơi

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm tại nước ta có hàng nghìn thanh thiếu niên tử vong do đuối nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trẻ em chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; người lớn thiếu quản lý, giám sát; do thiên tai bão lũ; cơ sở vật chất dạy và học bơi còn thiếu…Tính đến 30/10/2018, toàn quốc có 4.689 bể bơi các loại, trong đó có 1.796 bể bơi đạt chuẩn, còn lại có 2.893 bể bơi, hồ bơi đơn giản được các địa phương cải tạo các điểm ao hồ, sông ngòi và lắp đặt mô hình bể bơi đơn giản để dạy bơi cho trẻ em. Các loại hình bể bơi, hồ bơi đơn giản là giải pháp trước mắt khắc phục tình trạng thiếu bể bơi phục vụ nhu cầu cấp bách về việc phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em.Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, thời gian qua Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ban, ngành và các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Nhiều chương trình giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên trong phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước đã được thực hiện.Môn bơi cũng đang được chọn lựa là một trong những môn tự chọn trong các nhà trường.Để từng bước đáp ứng cơ sở vật chất trong dạy và học bơi, các hình thức xã hội hóa cũng đã được áp dụng một cách linh hoạt.Tính đến tháng 5/2018, cả nước đã có hơn 1000 trường học có bể bơi, hơn năm triệu em học sinh của cả ba cấp học đã biết bơi.Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và ban hành cơ chế chính sách để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng bể bơi, câu lạc bộ bơi và các hoạt động phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.Để việc phòng chống đuối bước trở thành ý thức của mỗi học sinh, Bộ trưởng đề nghị, mỗi thầy cô giáo sẽ dành từ 3-5 phút trong các tiết học cuối cùng, trước khi tan trường để nhắc nhở các em học sinh tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần những nơi tiềm ẩn nguy cơ gây nên đuối nước.

Nghiêm Huê