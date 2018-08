Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xin lùi dự án Luật Giáo dục sửa đổi

Ðó là ý kiến của ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ÐT TPHCM tại buổi làm việc ngày 7/8 với đoàn công tác do Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng dẫn đầu.

Chiều 7/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Trọng Đắc - giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết ngoài 2 bị can Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn đã bị bắt thì trước đó, công an còn triệu tập thêm 3 người khác liên quan đến vụ việc can thiệp điểm thi tại Hòa Bình.