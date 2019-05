Cần có bảo vệ, xây dựng tường rào theo quy chuẩn sau vụ 5 học sinh bị đâm

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, đoàn công tác biểu dương và ghi nhận tinh thần dũng cảm, nhanh trí của cô giáo Trần Thị Thanh đã không sợ hiểm nguy lao vào can ngăn hung thủ để bảo vệ học sinh và kịp thời đưa các em đi cấp cứu; chia sẻ, động viên các em học sinh bị thương sớm ổn định tinh thần, sức khỏe để tiếp tục đến trường.

Đến thăm viếng, chia buồn với gia đình học sinh Lê Hữu Phước, đoàn công tác đã chia sẻ với người thân của em Phước trước nỗi mất mát, đau thương không có thể bù đắp lại được.

"Qua sự việc này, chúng tôi mong muốn, đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với cơ quan chức năng, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trường học. Đặc biệt, cần ngăn chặn các đối tượng lạ mặt vào trường học, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng cho giáo viên và học sinh. Nhất là trong điều kiện hiện nay, có một số đối tượng sử dụng chất kích thích, có hiện tượng "ngáo game", “ngáo đá”... Bên cạnh đó, các nhà trường phải hết sức cảnh giác, ngăn chặn các hành vi có biểu hiện gây rối, làm mất an ninh trật tự khu vực trường học; phối hợp với cơ quan chức năng địa phương trong việc tăng cường bảo vệ an ninh, an toàn trường học; trước mắt cần có hệ thống hàng rào theo quy định" – ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam chia sẻ.

Như tin đã đưa, vào khoảng gần 9h sáng 3/5, tại Trường Tiểu học xã Đồng Lương bất ngờ bị một thanh niên cầm dao xông vào trường đâm, chém làm 5 học sinh, 1 giáo viên bị thương, trong đó 1 học sinh đã tử vong. Sau khoảng 1 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ là Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi), trú tại xã Đồng Lương.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh về tội "Giết người".

Hoàng Lam