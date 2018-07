Choáng với tỉ lệ chọi vào các trường CAND năm 2018

Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã có những thông tin mới nhất về việc đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, năm 2018 có 28.964 thí sinh đăng ký dự tuyển/1.192 chỉ tiêu (trung bình 25 thí sinh/1 chỉ tiêu), giảm 2.333 thí sinh đăng ký và 308 chỉ tiêu tuyển so với năm 2017.

Việc giảm chỉ tiêu do năm nay Học viện Chính trị CAND và Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND không có chỉ tiêu xét tuyển.

Chi tiết như sau:

Có môn dưới 5 điểm nên điểu chỉnh nguyện vọng ra ngoài ngành Công an

Cục Đào tạo còn lưu ý, những thí sinh có điểm 1 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các trường CAND dưới 5 điểm, trong thời gian được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (19/7/-28/7/2018) nên điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ra các trường ngoài ngành Công an (do Bộ Công an quy định mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên).

Đỗ Hợp