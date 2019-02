Chọi trâu Hải Lựu và những điều thú vị có thể bạn chưa biết

B. 2002

B là đáp án đúng. Lễ hội này được mở hàng năm vào ngày 16-17 tháng giêng và ước tính lượng du khách trong hai ngày lễ hội lên đến 7 vạn người. Từ năm 1947, do chiến tranh Đông Dương ác liệt và nhiều lý do khác, lễ hội chọi trâu này không được tổ chức, mãi tới năm 2002 mới được khôi phục trở lại. Có lẽ nét văn hoá độc đáo của chọi trâu Hải Lựu là khác với lễ hội chọi trâu ở nơi khác các trâu thường do các cá nhân hoặc các xã trong một huyện mua về chăm sóc nuôi dưỡng nhưng ở Hải Lựu các "đấu sĩ trâu" được các tập thể cùng tham gia nuôi dưỡng, huấn luyện (mỗi tập thể thường là các xóm, làng hoặc họ tộc...) đã gắn bó lâu đời với nhau.