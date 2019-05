Chúa Nguyễn nào xưng vương đầu tiên?

A. Nguyễn Cư Trinh

ĐÁP ÁN ĐÚNG A. Nguyễn Cư Trinh (1716-1767), tên thật là Nguyễn Đăng Nghi, quê Thừa Thiên-Huế. Ông là danh tướng, danh sĩ thời chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Được biết đến là vị tướng trấn giữ biên cương miền Nam và góp phần to lớn trong công cuộc Nam tiến của các chúa Nguyễn. Khi Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi chúa, những luật lệ được đặt ra đặt ra mà văn từ đều do Nguyễn Cư Trinh thảo. Nguyễn Cư Trinh cũng là người dâng sớ tâu kế "tằm ăn dâu", khuyên Chúa nhận hai phủ mới và cho người Côn Man được định cư tại khu vực biên giới Việt - Chân Lạp để ngăn chặn việc Chân Lạp tái diễn gây hấn nơi biên giới. Sự thành công này đã đóng góp phần to lớn trong công cuộc Nam tiến của các chúa Nguyễn.