Công bố kết luận vụ tố Nhà trường cho trẻ ăn cơm gạo mốc

UBND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa công bố báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của giáo viên về sai phạm trong công tác quản lý của Ban giám hiệu Trường mầm non Phú Mỹ.

Theo đó, trong 12 nội dung tố cáo liên quan đến hiệu trưởng và Ban giám hiệu trường có 6 nội dung tố cáo đúng một phần, 6 nội dung sai hoàn toàn.

Cụ thể, trường này thu thêm 1.000 đồng/ngày để chế biến món rau cho các cháu nhưng không thực hiện; trường cấp ít đồ chơi cho trẻ nhưng yêu cầu giáo viên ký nhận trước danh sách nhiều hơn; trong quá trình tổ chức bán trú nhà trường không thực hiện việc tiếp phẩm hằng ngày theo quy định... Đoàn thanh tra TX.Phú Mỹ kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã xem xét, xử lý đối với hiệu trưởng và 2 hiệu phó của trường này.

Tại buổi làm việc, Công an TX.Phú Mỹ cũng đã công bố kết quả điều tra liên quan đến việc phụ huynh tố nhà trường cho trẻ ăn cơm nấu từ gạo mốc và đầu cá vào trưa 9.10. Công an TX.Phú Mỹ cho rằng do không kịp thời thu được mẫu cơm được cho là mốc nên không tiến hành gửi đi xét nghiệm được. Vì vậy, cơ quan công an không xác định được cơm có mốc hay không.