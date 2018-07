Công bố rà soát điểm ở Sơn La: Có can thiệp thay đổi kết quả bài thi

Chiều 19/7, Tổ công tác của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng dẫn đầu làm việc với Sở GD&ĐT Sơn La về xác minh những bất thường điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của Sơn La.

Tối nay, 21/7, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Cục An ninh, Chính trị nội bộ A83, Bộ Công an cho biết có thấy dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa kết quả bài thi với hàng chục bài thi có dấu hiệu can thiệp kết quả thi.