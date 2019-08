Đà Nẵng: Bắt quả tang trung tâm ngoại ngữ truyền đạo trái phép

Quảng cáo

Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa bắt quả tang một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn có dấu hiệu tổ chức hoạt động truyền đạo trái pháp luật.



Theo đó, ngày 22/8, lực lượng An ninh Công an quận Thanh Khê bất ngờ kiểm tra Trung tâm ngoại ngữ Best one Academy (số 239B đường Nguyễn Phước Nguyên). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 giáo viên nữ, trong đó có một người Hàn Quốc và 18 học viên đang tổ chức truyền đạo Tân Thiên Địa bằng kinh thánh.

Trung tâm này được cấp phép hoạt động hơn một tháng nay, dạy tiếng Anh và tiếng Hàn. Trong quá trình giảng dạy, trung tâm này dành phần lớn thời gian truyền đạt kinh thánh bằng tiếng Hàn, đặc biệt không cho học viên mang tài liệu về nhà.

Được biết, đạo Tân Thiên Địa bắt nguồn từ Hàn Quốc và hiện có khoảng hơn 200.000 tín đồ tham gia.

Hiện Công an quận Thanh Khê đang điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Trần