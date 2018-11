Đà Nẵng trao thưởng cho các nhà khoa học ĐH Duy Tân năm 2018

3 năm triển khai thực hiện Quy chế khen thưởng của UBND Thành phố Đà Nẵng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ, số lượng hồ sơ của các tổ chức, cá nhân gửi về Sở Khoa học & Công nghệ tăng nhanh qua từng năm. Cụ thể, năm 2016 có 129 hồ sơ, năm 2017 có 179 hồ sơ, và đến năm 2018, Sở Khoa học & Công nghệ đã tiếp nhận tổng cộng 224 hồ sơ tham gia xét khen thưởng, tăng 45 hồ sơ so với năm 2017. Sau khi thẩm định hồ sơ, Hội đồng Khoa học đã xét chọn các hồ sơ khen thưởng và trình UBND xem xét. Kết quả, có 72 cá nhân, nhóm nghiên cứu được khen thưởng với tổng mức tiền thưởng là 216.840.000 đồng.

Tại Lễ Khen thưởng, UBND Thành phố Đà Nẵng đã trao Bằng khen cho tác giả có 2 giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ, Bằng khen cho tác giả có công trình đạt giải tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018, và Bằng khen cho nhóm tác giả gồm Lê Nguyên Bảo, Lê Văn Chung, Trịnh Hiệp Hòa, Lê Khắc Triều Hưng, Nguyễn Lương Thọ, Nguyễn Minh Đức và Lê Hoàng Quốc Bảo của ĐH Duy Tân với sản phẩm “Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe”, vốn đã đoạt giải Nhất duy nhất của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 và danh hiệu Sao Khuê năm 2018.

Các nhà khoa học của ĐH Duy Tân nhận Bằng khen tại Lễ Khen thưởng

Đặc biệt, trong tổng số 113 bài báo ISI của các nhà nghiên cứu trên toàn thành phố được trao thưởng, có 60 bài báo được trao cho các nhà khoa học của ĐH Duy Tân (gồm 58 bài báo do các nhà khoa học Duy Tân là tác giả chính và 2 bài báo còn lại là sự kết hợp nghiên cứu giữa ĐH Duy Tân và ĐH Bách khoa Đà Nẵng). Nhiều công trình nghiên cứu nhận thưởng đợt này đã được đăng tải trên các tạp chí uy tín thuộc nhóm Q1 và có chỉ số ảnh hưởng IF (Impact Factor) cao.

Tiêu biểu như bài báo: “An Effective SVM Method for Matrix Converters With a Superior Output Performance” của TS. Nguyễn Hữu Nhân đăng tải trên tạp chí IEEE Transactions on Industrial Electronics có chỉ số IF=7.168. Hay một số bài báo khác có chỉ số IF khá cao khác như: “A Bayesian Framework Based on Gaussian Mixture Model and Radial Basis Function Fisher Discriminant Analysis for Flood Spatial Prediction (BayGmmKda V1.1) for spatial prediction of floods” của TS. Hoàng Nhật Đức đăng trên tạp chí Geoscientific Model Development có chỉ số IF=3.549; hay bài “Effect of micro/nano white bamboo fibrils on physical characteristics of epoxy resin reinforced composites” của TS. Lê Hoàng Sinh đăng trên tạp chí Cellulose có chỉ số IF=3.417;...

TS. Lê Nguyên Bảo, Hiệu trưởng ĐH Duy Tân, thuộc nhóm tác giả Ứng dụng 3D trong Y học chia sẻ: “Sản phẩm ‘Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe’ là nỗ lực nghiên cứu trong suốt 5 năm qua của nhóm. Không chỉ kỳ vọng sản phẩm sẽ góp phần đổi mới phương pháp và hiệu quả giảng dạy cho sinh viên ngành Y, chúng tôi còn hi vọng sản phẩm này sẽ được ứng dụng trong các bệnh viện, các cơ sở y tế, các đơn vị dịch vụ khác,... để hỗ trợ tích cực hơn trong công tác khám chữa và điều trị bệnh cho người Việt.”

Lễ Khen thưởng các Cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ của UBND Thành phố Đà Nẵng được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận nỗ lực của các nhà khoa học đồng thời động viên, khích lệ các nhà khoa học hướng tới những nghiên cứu có chất lượng, có tính ứng dụng cao, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về công bố khoa học của các nhà nghiên cứu Việt Nam tại đây tại đây: Nghiên cứu Khoa học

PV