Đại dịch hạch đầu tiên mà loài người gánh chịu xảy ra vào triều vua nào?

C. Bọ chét

Câu trả lời đúng là đáp án C: Thời Trung cổ, nhiều người nghĩ rằng, dịch hạch là do Thượng đế gửi tới để trừng phạt tội lỗi của họ. Đến thế kỷ 20, các nhà khoa học chắc chắn rằng, cả ba lần đại dịch đều do vi khuẩn Yersinia pestis có trong bọ chét và các loài động vật có vú cỡ nhỏ gây ra.