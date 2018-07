Đại học Duy Tân trúng cử Đại diện Vùng cho châu Á trong Hiệp hội CDIO

· Công nghệ Thông tin

· Điện - Điện tử

· Cơ Điện tử

· Xây dựng

· Công nghệ Môi trường

· Công nghệ Thực phẩm

· Kiến trúc

· Hệ thống Thông tin

Sinh viên Duy Tân Vô địch Cup CDIO 2013 tại ĐH Harvard và MIT (ảnh trên bên trái), Vô địch Cuộc thi IDEERS 2014 châu Á - Thái Bình Dương (ảnh trên bên phải), Vô địch Cuộc thi Go Green in the City Việt Nam 2017 (ảnh dưới bên trái) và giành giải Sản phẩm Bình chọn Nhiều nhất tại Cuộc thi Microsoft Imagine Cup Châu Á - Thái Bình Dương 2018 sau khi Vô địch Microsoft Imagine Cup Việt Nam (ảnh dưới bên phải)

Bằng chứng điển hình cho hiệu quả đó là việc sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ của ĐH Duy Tân đã đạt được giải cao trong nhiều kỳ tranh tài quốc tế trong giai đoạn trở lại đây:

· Vô địch Cup CDIO 2013 tại ĐH Harvard và MIT,

· Thành viên trong đội vô địch CDIO trong các năm 2016, 2017, 2018,

· Vô địch Cuộc thi Thiết kế Mô hình Nhà chống động đất (IDEERS) 2014 Châu Á - Thái Bình Dương,

· Vô địch Cuộc thi Go Green in the City Việt Nam 2016, 2017,

· Vô địch Cuộc thi Microsoft Imagine Cup Việt Nam 2016, 2017,

· …

Trên cơ sở những thành công đó, cùng những đóng góp thường xuyên của ĐH Duy Tân cho Hiệp hội CDIO Quốc tế, TS. Trần Nhật Tân, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí, ĐH Duy Tân đã được giới thiệu là ứng viên tranh cử vị trí Thành viên Mở rộng của Hội đồng CDIO Quốc tế nhiệm kỳ 2018-2021. TS. Tân đã vinh dự về nhì với số phiếu “sít sao” so với người về nhất và trở thành 1 trong 3 Thành viên Mở rộng của Hội đồng CDIO Quốc tế trúng cử đợt này, bao gồm:

· TS. Junha Kontio, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Quản trị, ĐH Khoa học Ứng dụng Turku, Phần Lan,

· TS. Trần Nhật Tân, ĐH Duy Tân, Việt Nam,

· TS. Sarah Junaid, Trưởng Bộ phận Thúc đẩy Chất lượng của Chương trình Kỹ thuật & Thiết kế Cơ khí, ĐH Aston, Anh Quốc.

Với kết quả thắng cử lần này, TS. Trần Nhật Tân trở thành Thành viên Hội đồng thứ hai của châu Á trong Hiệp hội CDIO thế giới bên cạnh TS. Natha Kuptasthien, đại diện của ĐH Chulalongkorn và ĐH Rajamangala, Thái Lan. Đây là niềm vinh dự lớn khi cán bộ một trường đại học Việt Nam được giữ vị trí thành viên hội đồng trong một hiệp hội có uy tín và mang tính toàn cầu về Kỹ thuật & Công nghệ.

Các bạn có thể xem thêm thông tin về ĐH Duy Tân đăng cai tổ chức Hội nghị Thường niên CDIO vùng Châu Á năm 2018 tại đây: CDIO vùng Châu Á