ĐH Quốc gia Hà Nội công bố bài thi mẫu và đề thi trước ngày 10/5

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc thường trực ĐH quốc gia Hà Nội (ĐH QGHN) cho biết năm 2020 có nhiều thay đổi trong tuyển sinh do diễn biến dịch bệnh COVID-19 và lộ trình cải tiến kỳ thi THPT trên phạm vi toàn quốc.Mục tiêu của kỳ thi THPT năm nay chủ yếu là xét tốt nghiệp. Do đó cấu trúc và tính phân loại của đề thi tốt nghiệp năm nay sẽ thay đổi so với đề thi THPT quốc gia trước đây.Trước tình hình đó, ĐHQGHN sẽ tiến hành tuyển sinh từ các nguồn: xét tuyển thẳng các đối tượng đáp ứng tiêu chí quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN; xét tuyển dựa trên kết quả bài thi của ĐHQGHN và xét tuyển hồ sơ năng lực thí sinh.Theo PGS. TS Nguyễn Hoàng Hải, trong 3 nguồn tuyển vào ĐHQGHN thì đối tượng tham dự kỳ thi riêng của ĐHQGHN chiếm tỉ trọng lớn.Kỳ thi riêng được tổ chức trong 1 ngày: buổi sáng thi Toán (90 phút), bài viết luận (60 phút); buổi chiều thi Ngoại ngữ (60 phút) và Khoa học Tự nhiên (KHTN) hoặc Khoa học Xã hội (KHXH, 60 phút).Bài thi KHTN và KHXH tổ chức thi cùng giờ, riêng bài thi KHTN thí sinh sẽ đăng ký lựa chọn 1 trong 2 hợp phần: Lý – Hóa hoặc Hóa – Sinh. Mỗi bài thi hay hợp phần thi tương ứng 1 đầu điểm.Các trường ĐH thuộc ĐHQGHN sử dụng tối thiểu 2 hợp phần thi để lập tổ hợp xét tuyển trong đó bắt buộc có 1 bài Toán hoặc bài Luận.Đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể đăng ký thi 1 trong 7 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật và Hàn Quốc tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành đào tạo tương ứng.PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải thông tin thêm, ĐHQGHN sẽ công bố bài luận mẫu và các đề thi mẫu trước ngày 10/5/2020 để thí sinh yên tâm ôn tập.Nói về bài luận, PGS. Nguyễn Hoàng Hải cho biết đó là một dạng đề mở để thí sinh thể hiện khả năng viết luận về một chủ đề văn học, kinh tế, tự nhiên, xã hội dưới góc nhìn của một học sinh tốt nghiệp bậc trung học phổ thông.Thí sinh thỏa sức sáng tạo trong bài luận dựa trên nền tảng kiến thức, kĩ năng đã tích lũy được.“Thông qua bài luận, chúng tôi đánh giá được tư duy logic, khả năng cảm nhận thế giới khách quan và xúc cảm của người viết luận. Tôi tin rằng, thí sinh sẽ có nhiều bất ngờ và lí thú khi tham dự bài thi này”, PGS. Nguyễn Hoàng Hải cho hay.Theo lịch trình, kỳ thi của ĐHQGHN dự kiến sẽ tổ chức vào khoảng cuối tháng 7 (sau ngày 26/7) đến trước kì thi THPT.

Nghiêm Huê