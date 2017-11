Gần chục khoản phí “oằn lưng” trẻ mầm non xã nghèo

Nguy cơ thất học vì tiền đầu năm

Tiền Phong nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh đang có con theo học tại Trường mầm non Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh bày tỏ sự bức xúc về các khoản thu trái quy định.

Theo một phụ huynh có con học lớp 5 tuổi, thứ 7 ngày 4/11, trường này tổ chức họp phụ huynh toàn trường để thông báo kế hoạch học tập và các khoản thu. Khi biết tổng các khoản thu của trẻ mầm non gồm 8 khoản với tổng số tiền lên đến 2.735.000 đồng (chưa bao gồm tiền ăn bán trú hàng tháng và tiền đồng phục đầu năm học) thì nhiều người choáng váng.

Theo phụ huynh này, tại cuộc họp phụ huynh toàn trường, nhiều phụ huynh đứng lên có ý kiến cho rằng, có quá nhiều khoản thu, tuy nhiên hiệu trưởng trường này không tiếp thu mà chỉ đạo cho thu ngay sau cuộc họp.

Chị Nguyễn Thị N, có hai con đang theo học tại trường mầm non xã Kỳ Phú chia sẻ, nhà có 3 con, đứa lớn học cấp 1, hai đứa học mầm non. Riêng hai đứa học mầm non, tính ra cùng một lúc chị phải đóng số tiền lên tới trên 5 triệu đồng. Trong khi, cả gia đình chỉ sống nhờ vào nghề đánh bắt trên biển. Chị N. nói: “Kiểu này có khi cho con ở nhà để hai đứa lớn đi học chứ cùng lúc không thể xoay đâu ra số tiền lớn như vậy để nộp”.

Một phụ huynh khác cũng bày tỏ sự bất bình bởi xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh là một trong những xã nghèo, từng chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố môi trường biển. Phụ huynh này nói: “Không đi được biển, tiền trang trải cuộc sống còn phải vay mượn. Đợt vừa rồi lại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 vậy mà con học mầm non trường còn đòi đóng chục thứ phí”.

Trường thu nhanh… để trả nhà thầu

Chiều ngày 10/11, trao đổi với Tiền Phong, bà Phan Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng trường mầm non Kỳ Phú cho biết: Thứ 7 tuần trước, trường tổ chức họp phụ huynh toàn trường để thông báo các khoản thu và hiện tại trường đang niêm yết công khai để lấy ý kiến phụ huynh.

“Nói thật, đầu năm trường phải dự kiến thu để làm gì chứ phụ huynh không thể hiểu được là cần làm những gì”. Bà Phan Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng trường mầm non Kỳ Phú

Tuy nhiên, trong khi đang niêm yết các khoản thu để tiếp thu ý kiến phụ huynh thì bà Hằng cũng thừa nhận, kế toán, thủ quỹ trường đã thu tiền các khoản trên của khoảng gần 20 phụ huynh để… trả nhà thầu. “Những việc lớn như xây tường rào trường chưa triển khai, còn những hạng mục như: mua sắm thiết bị, 40 bộ bàn ghế trường đã mua. Có những hạng mục nợ từ tháng 8 phải trả nhà thầu”, bà Hằng nói.

Liên quan đến khoản tiền xây dựng trường lên tới 900.000 đồng/ cháu, bà Hằng lý giải, sau khi kết thúc năm học 2016-2017, Ban giám hiệu, Ban thanh tra, BCH hội phụ huynh tiến hành kiểm tra tài sản, có biên bản khảo sát, thống nhất bổ sung, tu sửa những công trình, hạng mục nào. Sau khi lấy ý kiến thống nhất, trường có tờ trình gửi UBND xã, Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh xin phép. Cấp trên đã có buổi khảo sát và ngày 20/8 có văn bản đồng ý về mặt chủ trương sẽ tu sửa các hạng mục.

“Xã và phòng không thống nhất cho trường thu bao nhiêu mà căn cứ vào các hạng mục phải mua sắm, tu bổ trường có dự trù kinh phí, chia đầu số cháu như vậy. Nói thật, đầu năm trường phải dự kiến thu để làm gì chứ phụ huynh không thể hiểu được là cần làm những gì. Căn cứ vào đó, trường có tính toán dự trù chi phí sửa chữa và chia ra đầu trẻ là 900.000 đồng/cháu đối với lớp 5 tuổi và 500.000 đồng/trẻ đối với trẻ 3-4 tuổi để khuyến khích trẻ tới trường”, bà Hằng nói.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường chỉ được thu các khoản: học phí, ăn bán trú, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú…trong đó, không được phép thu tiền xây dựng trường. Ông Đinh Sỹ Quân, Trưởng Phòng GD&ĐT Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, ông chưa nắm được các khoản thu ở trường. Tuy nhiên, các khoản thu như lương nhân viên bán trú, xây dựng trường phải trên tinh thần tự nguyện, có thỏa thuận với phụ huynh.

Ví dụ, trường dự trù một khoản kinh phí tu sửa, ước tính mỗi học sinh 900.000 đồng, nhưng khi nộp lại dựa vào sự tự nguyện của phụ huynh người đóng 200.000; 300.000; 1 triệu đồng là tùy theo điều kiện gia đình, không được cào bằng. Ông Quân cũng cho biết, Trường mầm non Kỳ Phú thuộc diện được miễn học phí vì chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Ông Quân cho hay: “Ngay sau khi nắm được sự việc sẽ cho kiểm tra việc thu chi của trường”.

8 khoản phải nộp lên tới 2.735.000 đồng Tiền xây dựng trường 900.000 đồng; tiền mua tài liệu 300.000 đồng, tiền mua sắm bổ sung đồ dùng bán trú 250.000 đồng; tiền lương nhân viên nuôi dưỡng 405.000 đồng; tiền chăm sóc bán trú 180.000 đồng; tiền học phí 450.000 đồng; tiền hội phụ huynh 100.000 đồng; tiền trang trí lớp 150.000 đồng. (Nội dung phiếu thu của một phụ huynh có con học lớp 5 tuổi tại trường mầm non Kỳ Phú nộp ngày 9/11).

Hà Linh