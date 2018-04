Giảm gần 40% chỉ tiêu vào các trường sư phạm

TPO - Trao đổi với Tiền Phong, Vụ giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của khối ngành sư phạm chiếm khoảng 80% so với tổng số thí sinh thực tuyển năm 2017. Trong khi đó, số thí sinh thực tuyển của năm 2017 chỉ đạt 80% so với chỉ tiêu đề ra. Như vậy, chỉ tiêu năm nay của các trường sư phạm giảm khoảng gần 40% so với năm 2017.