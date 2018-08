Gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Sai phạm tinh vi hơn?

Cụ thể, ngày 23/7, theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, Hội đồng chấm thẩm định rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8,0 điểm trở lên đối với các môn thi trắc nghiệm để tổ chức chấm thẩm định. Kết quả chấm thẩm định cho thấy 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình đã công bố ngày 11/7.Theo Bộ GD&ĐT, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình đã thực hiện theo quy trình chấm thi của quy chế và hướng dẫn chấm thi của Bộ, có đủ các thành phần quy định: Ban Chấm thi, Ban Thư ký, các Tổ chấm thi, công an; công tác thanh tra, giám sát chấm thi thực hiện theo quy định.Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong túi đựng bài thi, file ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên máy tính bảo đảm đúng quy định; các bài thi của học sinh đều đủ chữ ký của thí sinh và của cán bộ coi thi phòng thi đó.Tuy nhiên, Hội đồng chấm thẩm định cũng chỉ ra việc lập một số biên bản trong khi thực hiện các bước chấm thi trắc nghiệm còn sơ sài.Hội đồng cũng đã kiến nghị đối với Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hòa Bình rút kinh nghiệm trong việc lập biên bản khi thực hiện các bước của quá trình chấm thi trắc nghiệm.Trong khi đó, chiều qua, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình khẳng định trong quá trình rà soát lại, Sở đã phát hiện những dấu hiệu bất thường nên đã báo cáo lên UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và công an tỉnh Hòa Bình.Hôm qua, trao đổi với Tiền Phong, ông Mai Văn Trinh cũng khẳng định có dấu hiệu can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh THPT ở Hòa Bình để làm sai lệch điểm thi.Trước câu hỏi sự việc xảy ra tại Hòa Bình có mâu thuẫn với báo cáo kết quả thẩm định của Bộ GD&ĐT ngày 23/7 không, ông Trinh cho hay: Ở đây không có mâu thuẫn, với chức năng của hội đồng chấm thẩm định, tổ chấm thẩm định sẽ tiến hành chấm trên chức năng của bài thi. Bài thi thế nào thì khi chấm phản ánh thế.Như vậy tổ chấm thẩm định hoàn thành nhiệm vụ. Sai phạm ở đây diễn ra trước khi chấm thi, can thiệp lên bài làm thí sinh nên tổ chấm thẩm định không phát hiện được là điều bình thường. Nhưng thông qua việc rà soát như vậy tổ chấm thẩm định đã nghi ngờ dấu hiệu vi phạm trong quá trình chấm thi. Chính vì vậy Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Bộ công an làm rõ. Cho đến bây giờ đã có kết quả ban đầu.Chia sẻ những suy nghĩ của mình sau rà soát, ông Trinh cho biết ông rất bất bình và tuyệt đối không dung túng cho những sai phạm vừa qua. Những sai phạm vừa qua đã cho thấy sự sai phạm này có ý đồ, có tổ chức, cho thấy vô hiệu hóa quy trình kỳ thi vốn rất nghiêm ngặt. Sự vô hiệu hóa đó nhằm mục đích thay đổi kết quả thi, làm mất đi sự công bằng của kỳ thi.“Điều này làm cho khi nghĩ về người dân, khi nghĩ về gần một triệu thí sinh, đến dự thi với sự nỗ lực cao nhất của mình, sự rèn luyện của các em. Đặc biệt là các em đến dự thi với tâm hồn trong sáng, điều đó thúc giục và khiến chúng tôi kiên quyết làm đến cùng” – ông Trinh cho hay.Cũng theo ông Trinh hiện ông chưa có đầy đủ thông tin nhưng qua tổ chức năng của Bộ Công an, với thông tin ban đầu tôi cho rằng sai phạm của Hòa Bình cũng rất nghiêm trọng. Thậm chí có gì đó tinh vi hơn.