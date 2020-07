Giữa thời điểm dịch bệnh, du học nước ngoài có phải là lựa chọn tốt?

Quảng cáo

Cuộc trở về của nhiều du học sinh

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam có khoảng 190.000 du học sinh đang học tập tại nước ngoài. Mỗi năm, hàng chục nghìn học sinh, sinh viên lên đường du học, thực tập sinh. Tuy nhiên, vì Covid-19, nhiều em phải hoãn, bảo lưu kết quả thậm chí phải bỏ dở du học để về nước.

Đã có hàng trăm du học sinh phải về nước để tránh dịch COVID-19 đã và đang bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới, từ châu Mỹ, châu Âu, châu Úc và các nước châu Á như Nhật Bản và Đài Loan.

Sang Nhật Bản làm thực tập sinh, Hoàng Tiến Trí đã có thời gian khá dài cọ sát với môi trường ở nước bạn. Tuy nhiên, gặp ảnh hưởng của dịch bệnh, Hoàng Tiến Trí gặp không ít khó khăn, môi trường sống sinh hoạt. Nhiều hàng quán đóng cửa, Trí khó khăn trong việc tìm công việc trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Hoàng Trí tại Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: NV cung cấp

Cũng như Trí, Nguyễn Xuân Tú (Hải Dương) đã có thời gian học tập, sống và làm việc tại Nhật Bản và hiện tại đang ở Đài Loan (Trung Quốc). Gánh nặng về kinh tế cộng thêm áp lực về tiền bạc, công việc chiếm 80% thời gian một ngày Tú cảm thân bản thân ngày càng dập khuôn, trở thành một người thụ động, tư duy không phát triển. Tú cảm thấy thất vọng và càng ngày càng tụt lùi khỏi xã hội.

Hoàng Tú

Việc đi ra ở các nước phát triển là con đường mà nhiều bạn trẻ lựa chọn để bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, đồng thời có một khoản vốn để lo cho tương lai của bản thân. Nhưng nếu bạn nhận ra đó chưa phải là con đường phù hợp với mình như Trí và Tú? Bạn muốn về nước để phát triển nhưng lại có quá nhiều lo sợ khi không thể tìm được cho mình lối đi tốt nhất?

Nhận ra việc sống, học tập và làm việc tại nước ngoài không còn là lựa chọn tốt cho mình, cả Trí và Tú đã quyết định về nước lập nghiệp mang theo những đam mê học hỏi, khao khát khẳng định bản thân. Hai bạn trẻ đều mong muốn mình có thể lựa chọn một ngôi trường phù hợp giúp hoàn thiện tư duy của một nhà quản trị. Và họ đều đưa ra quyết định giống nhau khi lựa chọn chương trình Business Two của trường Doanh Nhân CEO Việt Nam.

Chương trình Business Two của Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam có gì đặc biệt?

Business Two là chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam trong 6 tháng. Mục tiêu chính là giúp học viên đáp ứng 3 yêu cầu căn bản, quan trọng: chuyên môn, thái độ làm việc, kỹ năng hòa nhập văn hóa doanh nghiệp.

Khai giảng Business Two - năm học 2019-2020

Tại trường Doanh Nhân CEO Việt Nam, với chương trình học Business Two ngành quản trị kinh doanh, chỉ trong 6 tháng, các bạn trẻ được đào tạo bài bản qua ba bước học lý thuyết kết hợp áo dụng thực tiễn. Trí cho biết mình đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng để thành công trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Điều Trí tâm đắc nhất chính là việc được học tập trải nghiệm thực tế cùng các chuyên gia, các doanh nhân nổi tiếng với những kinh nghiệm thực chiến trong vận hành doanh nghiệp.

Cùng chia sẻ cảm nhận về chương trình học đặc biệt này, Tú hồ hởi cho hay điểm ấn tượng của Tú về Business Two chính là mô hình rèn luyện theo mô hình quân đội: Chương trình Business Two được lồng ghép yếu tố kỷ luật quân đội, tổ chức chặt chẽ, rèn luyện được về cả thể lực lẫn tình thần, giúp cho sinh viên thói quen làm việc chủ động, kỷ luật bản thân tốt, thái độ, tư duy tích cực, sử dụng thời gian như một nhân viên tại doanh nghiệp. Điều này tạo sự khác biệt so với mô hình đào tạo truyền thống của các trường đại học khác.

Trường Doanh nhân CEO Việt Nam là nơi tạo ra nguồn nhân lực chất lượng sát thực tế, rèn luyện cả đức, trí tuệ góp phần vào sự phát triển của đất nước, tạo điều kiện cho các bạn trẻ tham gia chương trình học đi đôi với thực hành. Tú, Trí và hàng nghìn sinh viên tại trường Doanh Nhân CEO Việt Nam đã được chắp cánh để thực hiện ước mơ kinh doanh của mình thành hiện thực.

P.V