GS. Nguyễn Văn Tuấn đạt giải thưởng xuất sắc về nghiên cứu tại Úc

Đây là giải thưởng cao nhất mà UTS trao cho một cá nhân với những nghiên cứu xuất sắc nhất.

Giải thưởng là một trong 7 giải thưởng về học thuật của UTS dành cho những nhà khoa học có đóng góp quan trọng cho UTS và nước Úc; và chỉ những nhà khoa học có những thành tựu mang tính tiên phong và ảnh hưởng lớn trong chuyên ngành mới được xem xét trao giải.

Tại Úc, GS. Nguyễn Văn Tuấn là Giáo sư Khoa y thuộc Đại học New South Wales, Giáo sư y khoa tiên lượng của UTS, Giáo sư Dịch tễ học và thống kê của Khoa y thuộc Đại học Notre Dame và là Trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu loãng xương thuộc Viện nghiên cứu y khoa Garvan.

Tại Việt Nam, GS. Nguyễn Văn Tuấn là Giáo sư nghiên cứu xuất sắc, Cố vấn cao cấp về nghiên cứu khoa học và đồng thời Trưởng nhóm nghiên cứu cơ xương thuộc trường ĐH Tôn Đức thắng ( TDTU). Ông còn là Phó chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo và Chủ tịch Ủy ban đạo đức học thuật của TDTU.

GS. Nguyễn Văn Tuấn là tác giả của trên 300 công trình trên các tạp chí ISI uy tín thế giới, đặc biệt là những tạp chí hàng đầu như New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, BMJ, Ann Int Med, Nature, Nature Genetics. Ông còn tham gia làm thành viên hội đồng thẩm định của các tạp chí ISI nổi tiếng trong chuyên ngành như Journal of Bone and Mineral Research, Osteoporosis International, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Journal of Bone and Mineral Research, BMC Musculoskel Disorders…

Ở Việt Nam, trong 15 năm qua ông tham gia giảng tại 20 hội thảo với hơn 2.000 bác sĩ và nhà khoa học tham dự. Ông đã xuất bản 10 cuốn sách về khoa học, y tế và giáo dục trong nước và nhận được nhiều giải thưởng trong thành tích khoa học và giáo dục.

Nghiêm Huê