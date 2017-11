Hải Phòng: Sinh viên thực tập bị chọc lốp xe, xin đểu

Theo sinh viên D., một trong hai sinh viên bị hành hung, sáng 14-11 D. và bạn đến bệnh viện Việt Tiệp học thực hành, gửi xe tại bãi của BV.

Đến trưa cùng ngày, họ đến chỗ gửi xe thì không thấy nên cả hai đi tìm. Lúc tìm ra, chiếc xe được nhân viên di chuyển rất xa nơi để xe ban đầu, hai lốp xe bị đâm thủng.

“Tôi và bạn hỏi sự việc thì nhân viên trông xe to tiếng. Bạn sinh viên nữ đi cùng có nói là “các bác trông xe vô trách nhiệm, sẽ phản ánh lên BGĐ bệnh viện”. Ngay lập tức, một nữ nhân viên giữ xe lao ra đánh. Tôi vào can ngăn liền bị 4-5 người ông đàn ông lao vào hành hung. Hai người ôm tôi cho số còn lại đấm, đá túi bụi”, D. kể.



Hậu quả là D. bị đánh ê ẩm còn bạn nữ sinh viên bị thương tích, phải vào bệnh viện Việt Tiệp khâu nhiều mũi.



Về sự việc trên, ngày 18-11, ông Nguyễn Quang Tập, Giám đốc BV Việt Tiệp cho biết: “Việc hai em sinh viên bị các nhân viên trông xe của bệnh viện đánh chúng tôi đã tiếp nhận thông tin. Sau khi biết sự việc, tôi đã chỉ đạo các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho các em, hiện các em đã ổn định, tiếp tục học tập. Chúng tôi cũng đã yêu cầu công an làm rõ, xử lý những người hành hung”, ông nói.



Cũng theo ông Tập, nhân viên trông xe là của một đơn vị đấu thầu dịch vụ với bệnh viện. “Không chỉ hai em sinh viên mà chúng tôi còn tiếp nhận nhiều phản ánh của gia đình bệnh nhân về tình trạng lộn xộn ở điểm trông xe này. Khi cán bộ bệnh viện xuống giải quyết, họ cũng đe doạ, đòi đánh cán bộ BV”, ông Tập cho biết thêm.



Theo Giám đốc BV, nguyên nhân bất ổn tại nhà để xe bệnh viện là do việc đấu thầu giữ xe sắp hết, những người giữ xe cay cú. “UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo là từ đầu tháng 12-2017, người nhà bệnh nhân vào bệnh viện sẽ không phải mất tiền gửi xe, điều này đồng nghĩa với việc đấu thầu nhà trông xe sẽ không còn. Trong khi hợp đồng của bệnh viện với người đấu thầu chưa hết nên xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Càng gần thời điểm không thu vé gửi xe, càng nhiều điều phức tạp xảy ra. Việc của những em sinh viên chỉ là giọt nước tràn ly”, ông nói.



“Từ rất lâu, các sinh viên thực tập ở bệnh viện Việt Tiệp không dám để xe trong bãi của bệnh viện vì những người trông xe luôn bắt nạt. Em chưa bị chọc thủng lốp xe nhưng luôn bị xin đểu, lúc 20.000 đồng, lúc 30.000 đồng. Mà chúng em gửi xe đều trả tiền dịch vụ bình thường: Gửi ban ngày 5000 đồng/lượt; trực đêm gửi 10.000 đồng/lượt”, Đ.N.A., SV Y đa khoa năm 4 cho hay.



Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Dược Hải Phòng cũng cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo BV V đã báo cho nhà trường, mời công an đến xử lý…”.

Theo Pháp Luật TPHCM