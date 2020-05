Hàng chục triệu HS,SV đi học trở lại sau kì nghỉ dài chưa từng có

Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học. Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm.

Thanh Hoá: Trẻ mầm non trở lại lớp, cô đón trẻ từ cổng trường

Để đảm bảo an toàn cho trẻ sau thời gian nghỉ do dịch COVID-19, sáng 4/5, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Hoa Mai, TP Thanh Hoá đã có mặt từ sớm thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn, đón trẻ ngay từ cổng trường

Trước khi có dịch, việc đưa đón con được thực hiện tại từng lớp học. Tuy nhiên, sau khi nghỉ thời gian dài do dịch bệnh COVID-19, Trường mầm non Hoa Mai, TP Thanh Hoá đã thực hiện đo thân nhiệt từng trẻ, thực hiện sát khuẩn tay và đón trẻ ngay từ cổng trường. Để chuẩn bị cho ngày đón trẻ trở lại lớp học, liên tục trong thời gian qua, giáo viên, nhân viên, cán bộ trong nhà trường đã thực hiện vệ sinh trường, lớp, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trẻ. Theo ghi nhận, buổi sáng đầu tiên trở lại lớp học, nhiều phụ huynh vẫn chưa đưa trẻ đến lớp do nhiều lý do. Trong khi đó, nhiều trẻ (lứa tuổi 4-5 tuổi) vui vẻ, phấn khởi khi được đến lớp.