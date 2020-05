Hàng trăm phụ huynh trường quốc tế cầm tờ rơi đến trường phản đối thu học phí

Quảng cáo

Theo ghi nhận của PV, khoảng 9 giờ sáng ngày 5/5, gần 300 phụ huynh có con đang theo học tại trường Quốc tế Dân lập Việt Úc đã kéo đến trường (cơ sở đường 2/3, quận 10, TPHCM) để yêu cầu được gặp lãnh đạo nhà trường đối thoại về chính sách học phí trong thời gian học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các lực lượng công an, cảnh sát giao thông cũng có mặt để đảm bảo an toàn, trật tự.

Phụ huynh trường Việt Úc đứng chờ được vào trường để làm việc

Các phụ huynh ký tên và đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng

Đến 9h50, trước áp lực của phụ huynh, nhà trường đã mở cửa cho phụ huynh vào hội trường ngồi đợi. Tai đây, các phụ huynh yêu cầu được gặp ban lãnh đạo trường hoặc người được ủy quyền để giải quyết vụ việc song phía trường không có ai đáp ứng được yêu cầu của phụ huynh.

Các phụ huynh vào trường ngồi đợi gần 1 giờ đồng hồ nhưng không gặp được người có quyền giải quyết nên họ không chịu làm việc

Đến tầm 11 giờ, phía trường Việt Úc vẫn không có đại diện nào làm việc theo yêu cầu của phụ huynh. Các phụ huynh sau đó tiếp tục kéo ra trường cổng trường, cầm tờ rơi phản đối.

Các phụ huynh sau đó tiếp tục đứng trước cổng trường, giữa trưa nắng cầm tờ rơi phản đối Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó, ngày 9/4, một số phụ huynh của trường này nhận được thông báo yêu cầu đóng 100% học phần 4 và các chi phí khác trước ngày 25/4. Phụ huynh phản đối vì trong thời gian nghỉ, học sinh phải học online chất lượng không tương xứng. Hơn nữa, học phí đã đóng cho học phần 3 vẫn chưa được sử dụng do học sinh nghỉ mùa dịch. Ngày 2/5, Trường dân lập quốc tế Việt Úc thông báo giảm 70% học phí đối với bậc tiểu học và trung học trong thời gian học sinh nghỉ và học online, đồng thời miễn 100% học phí đối với bậc mầm non.

Ngoài ra, trường Việt Úc cũng thông báo học phí và các khoản phí khác còn lại sau khi đã giảm trừ theo chính sách trên sẽ được hoàn trả vào cuối năm hoặc chuyển sang chi phí thuộc học phần kế tiếp hoặc năm học mới tuỳ theo lựa chọn của phụ huynh. Việc hoàn trả hay chuyển phí chỉ được thực hiện khi phụ huynh đã hoàn tất các khoản phí cho năm học 2019 - 2020, bao gồm cả các khoản phí dạy học online. Tuy nhiên, chính sách này vẫn không được phụ huynh chấp nhận và dẫn đến sự việc trên.



Trong khi đó, chiều 5/5, khoảng 20 phụ huynh có con đang học ở trường Song ngữ EMASI, cơ sở quận 7, TPHCM cũng kéo nhau lên trường để gửi đơn kiến nghị và yêu cầu được đối thoại với nhà trường về học phí. Theo các phụ huynh, thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19, trường EMASI đã cho học sinh nghỉ một thời gian và sau đó, học online.

Ngày 29/4, nhà trường đã gửi thông báo đi học lại và lịch học bù. Song song, nhà truờng đã gửi thông báo đến phụ huynh về việc: “xem việc dạy bù và học online tuơng đuơng với toàn bộ học phí và sẽ không hoàn lại học phí” khiến các phụ huynh bức xúc.

Phụ huynh trường EMASI đứng trước trường đợi gửi đơn kiến nghị

Trong khi đó, theo nguồn tin của PV, cùng ngày, Sở GD&ĐT đã mời một nhóm phụ huynh của trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) đến Sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng sau khi phụ huynh này gửi đơn kiến nghị việc thu học phí học online mùa dịch. Theo các phụ huynh, Sở đã ghi nhận ý kiến của các phụ huynh, sau đó sẽ làm việc với nhà trường để tìm hướng giải quyết.

Các phụ huynh của trường AIS Saigon cho biết, sáng mai (6/5) họ sẽ cùng nhau lên trường để yêu cầu được đối thoại với nhà trường về đề học phí.

Trưa 5/5, trao đổi với PV Tiền Phong về mâu thuẫn giữa phụ huynh và các trường quốc tế, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, căn cứ vào luật doanh nghiệp và nghị định 86/2015 của Chính phủ, các khoản thu học phí và những khoản thu khác trong mùa dịch phải có sự thỏa thuận, thống nhất của phụ huynh, để đảm bảo quyền lợi của học sinh, nếu những hoạt động đó là có thật. Trong thời gian vừa qua, do dịch bệnh và cách ly xã hội, việc trao đổi giữa phụ huynh và nhà trường chưa được chặt chẽ, hiểu nhau thấu đáo, nên mới xảy ra tình huống thắc mắc, khiếu nại của phụ huynh. Hiện những trường tư thục, ngoài công lập có phụ huynh thắc mắc như vậy, Sở sẽ tiếp tục gặp gỡ, tiếp nhận các ý kiến này, và sẽ có chỉ đạo các trường thực hiện thống nhất, đúng với các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM.

