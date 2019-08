Hòa Bình lần đầu tiên 'gọi tên' 5 cán bộ có con được nâng điểm

Quảng cáo

5 vị này gồm: Ông Bùi Văn Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT).



Kết luận kiểm tra cho thấy, qua quá trình thẩm tra, xác minh ông Bùi Văn Thắng và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình, nhưng trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPTQG năm 2017 - 2018 tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có con đẻ của ông Thắng được sửa chữa, nâng điểm thi và như vậy là vi phạm Quy chế thi của Bộ GD&ĐT.



Mặt khác, việc thí sinh sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Học viện ANND là vi phạm Điều 13, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy ban hành của Bộ GD&ĐT.



Quy chế thi THPTQG, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy là pháp luật hiện hành. Như vậy, thí sinh đã vi phạm pháp luật và từ đó ông Bùi Văn Thắng đã vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.



Do đó, UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở GTVT chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở GTVT thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với ông Bùi Văn Thắng theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.



Ông Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)



Kết luận kiểm tra cũng chỉ rõ, qua quá trình thẩm tra, xác minh ông Trần Văn Tiệp và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình, nhưng trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPTQG năm 2017 - 2018 tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có con đẻ của ông Tiệp được sửa chữa, nâng điểm thi và như vậy là vi phạm Quy chế thi của Bộ GD&ĐT.



Mặt khác, cũng giống như con ông Thắng, con ông Tiệp sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Trường Đại học KTQD Hà Nội là vi phạm Điều 13, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy ban của Bộ GD&ĐT.



Như vậy, con ông Tiệp đã vi phạm pháp luật và từ đó ông Trần Văn Tiệp vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.



UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Văn Tiệp theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.



Ông Đỗ Hải Hồ, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN)



Qua quá trình thẩm tra, xác minh ông Đỗ Hải Hồ và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình, nhưng trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPTQG năm 2017 - 2018 tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có con đẻ của ông Hải Hồ được sửa chữa, nâng điểm thi và dùng điểm được nâng trái pháp luật này để vào học tại trườngTrường Đại học KTQD.



Chính vì vậy, UBKT Tỉnh ủy yêu câu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh chỉ đạo Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hải Hồ theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.



Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình



Qua quá trình thẩm tra, xác minh đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình, nhưng trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPTQG năm 2017 - 2018 tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có con đẻ của ông Anh Tuấn được sửa chữa, nâng điểm thi và như vậy là vi phạm Quy chế thi của Bộ GD&ĐT.



Tuy nhiên, ông Anh Tuấn cho biết có cô em gái ruột nhờ người khác xem điểm giúp cho con mình. Mặt khác, việc thí sinh sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Trường Đại học KTQD Hà Nội là Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy của Bộ GD&ĐT. Từ đó ông Nguyễn Anh Tuấn vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.



UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ phòng Quản lý Hộ kinh doanh, Cá nhân và Thu khác trực thuộc Đảng ủy Cục thuế tỉnh thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.



Ông Phạm Hồng Hải - Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình



Qua quá trình thẩm tra, xác minh đồng chí Phạm Hồng Hải và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình, nhưng trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPTQG năm 2017 - 2018 tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có con đẻ của ông Hồng Hải được sửa chữa, nâng điểm thi và như vậy là vi phạm Quy chế thi của Bộ GD&ĐT.



Mặt khác, việc thí sinh sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Học viện ANND là vi phạm, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy của Bộ GD&ĐT.



Từ đó đồng chí Phạm Hồng Hải vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Công ty Bảo việt Hòa Bình thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với đảng viên Phạm Hồng Hải - Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.







Nghiêm Huê