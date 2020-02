Học sinh lớp 12 có nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí ISI

Quảng cáo

Đây là tạp chí ISI có chỉ số ảnh hưởng (IF: impact factor) là 1.863 theo Journal Citation Reports (Clarivate, Mỹ); và chỉ số H-index là 67 theo SJR (Tây Ban Nha).Thông tin từ trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết hợp tác nghiên cứu giữa chuyên gia của trường ĐH Tôn Đức Thắng với học sinh này khởi động từ sau Vòng thi chung kết Cuộc thi khoa học-kỹ thuật cấp quốc gia dành cho Học sinh trung học Năm 2018-2019, Khu vực phía Nam do Bộ GD&ĐT tổ chức tại trường ĐH Tôn Đức Thắng.Khuê là một trong số những thí sinh tham gia cuộc thi này. Sau cuộc thi, gia đình em đã chủ động xin trường ĐH Tôn Đức Thắng giới thiệu một chuyên gia của Trường hướng dẫn để em tiếp tục nghiên cứu nội dung theo hướng đang theo đuổi. TS. Ngô Sơn Tùng, Trưởng Phòng thí nghiệm Vật lý sinh học lý thuyết và tính toán được trường ĐH Tôn Đức Thắng cử là người hướng dẫn Khuê.Sau quá trình nghiên cứu miệt mài của Khuê cùng nhóm của em dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Ngô Sơn Tùng, công trình: Dự toán ái lực liên kết của AChE với phối tử sử dụng phương pháp gieo mẫu thiên vị đã ra đời và đã được công bố trên tạp chí Journal of Molecular Graphics and Modelling, Nhà xuất bản Elsevier BV (Hà Lan)Công trình này nghiên cứu về Acetylcholinesterase (AChE), đặc trưng như một mục tiêu chính để thiết kế các chất ức chế nhằm ngăn ngừa bệnh Alzheimer (AD).Kết quả nghiên cứu trên là minh chứng cho thấy nghiên cứu khoa học và công bố công trình trên các tạp chí uy tín cao trong Danh mục ISI không có giới hạn về tuổi tác hay cấp học.Điều quan trọng là phải có môi trường nghiên cứu tốt; điều kiện nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại; nơi mà những nhà nghiên cứu trẻ có thể được dìu đắt một cách hiệu quả bởi những nhà nghiên cứu, chuyên gia đàn anh.Đây cũng là minh chứng thực tiễn khẳng định rằng trường phổ thông và đại học có thể hợp tác, thực hiện các đề tài nghiên cứu đẳng cấp thế giới; để có những công bố quốc tế giá trị.

Nghiêm Huê