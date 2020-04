Học sinh TPHCM đi học lại ngồi cách nhau 2m, nếu không phải có vách ngăn

Quảng cáo

Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí thành phần tối đa 10 điểm – mức điểm an toàn cao nhất) áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.



Các tiêu chí thành phần như: số lượng; mật độ; khoảng cách trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; đeo khẩu trang trong trường; kiểm tra nhiệt độ; tổ chức đi học bằng xe đưa rước; tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú; phòng cách ly đúng quy định và hoạt động sau 16 giờ 30 phút.

TPHCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố. Ảnh Văn Minh

Ngoài ra, trong bộ tiêu chí còn quy định mật độ trẻ em, giáo viên, cán bộ nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc phải đáp ứng từ 2m 2 trở lên/người. Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc cũng phải từ 2m trở lên.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông cũng quy định tương tự, tuy nhiên nếu dưới 2m2/người phải có vách giữa các học sinh ngồi cạnh nhau.

Với công thức tính Tiêu chí an toàn (TCAT) bằng tổng điểm các tiêu chí thành phần. Nếu tổng điểm từ 90% đến 100%, được xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Nếu tổng điểm từ 70% đến dưới 90%, được xếp loại mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng điểm từ 50% đến dưới 70%, được xếp loại mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Nếu tổng diểm từ 30% đến dưới 50%, được xếp vào nhóm mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Còn nếu tổng điểm chỉ đạt dưới 30%, tức thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp, thì không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.





Văn Minh - Huy Thịnh